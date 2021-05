FOTO Známe POLITIČKY opäť ŠOKOVALI outfitmi! NA JEDNU z nich odborníčka nešetrila KRITIKOU! ×

Našim ministerkám a poslankyniam bolo viackrát vytýkané od módnych expertov to, ako sú oblečené. No zdá sa, že podobné výčitky sú pre niektorých minulosťou. Avšak, iní sa očividne z rád nepoučili - na to si hneď vyslúžili aj vlnu kritiky!