Poslanci v piatkovom hlasovaní odsúhlasili vystúpenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pred slovenským parlamentom prostredníctvom telemosta. Líder vojnou zmietanej Ukrajiny by som im mal prihovoriť už zajtra na pravé poludnie. Šéf parlamentu Boris Kollár (56) zároveň privítal na balkóne členov ukrajinsko-slovenskej skupiny priateľstva a oznámil, že slovenskí poslanci majú pozvanie navštíviť ukrajinský parlament. Vycestovať by mali do dvoch týždňov.

VIDEO: Prezident Zelenskyj po stretnutí s Hegerom: SLZY v očiach a slová vďaky

Vystúpenie ukrajinského prezidenta bude simultánne tlmočené bez možnosti poslancov klásť otázky. Po skončení jeho vystúpenia bude prestávka do 14.00 hodiny. Čo sa týka samotného hlasovania o odobrení Zelenského príhovoru, postoj poslancov bol takmer jednotný. Za bolo 101 poslancov, proti štrnásti, nehlasoval jeden. Proti sa vyjadril poslanec Smeru Maroš Kondrót, zvyšní trinásti nie sú súčasťou žiadneho poslaneckého klubu.

Očakávať tak možno takmer plnú účasť koalície, ale aj opozície. Verejnosť však bude zo všetkého najviac zaujímať prítomnosť nezaradených poslancov opozičného Hlasu-SD. Nie je to totiž tak dávno, čo ich líder Peter Pellegrini (46) v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ uviedol, že práve Volodymyr Zelenskyj je preňho „výraznou inšpiráciou toho, ako by sa mal líder a štátnik v čase ohrozenia svojho národa zachovať”. V duchu týchto slov nás zaujímalo, či sympatie k prezidentovi Ukrajiny stále prechováva. Vypočuje si teda Zelenského celá „Pelleho jedenástka”? "Naši poslanci tam budú," potvrdila hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.

O vyjadrenie sme požiadali aj opozičnú stranu Smer-SD. Viac sa dočítate v galérii.

Zelenskyj sa od napadnutia Ukrajiny Ruskou federáciou prihovoril už viacerým národným parlamentom, ale aj protestujúcim na rôznych zhromaždeniach vo svete odsudzujúcich ruskú agresiu. Okrem iného sa spojil aj s poslancami Európskeho parlamentu.

Prečítajte si tiež: