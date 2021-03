Bývalý žilinský sudca Pavol Polka, obvinený z korupčnej trestnej činnosti, dostal trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou päť rokov. Súd obvinenému uložil aj peňažný trest vo výške 150 tisíc eur. Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť zmarený, súd obvinenému uložil aj náhradný trest odňatia slobody vo výmere tri roky. Rozsudok je právoplatný a nie je možné sa proti nemu odvolať. Sudca zároveň, so súhlasom prokurátora, rozhodol o prepustení obvineného z väzby na slobodu a uložil mu zákaz stretávať sa so spolupáchateľmi.

Polka priznal vinu a svoje konanie oľutoval. Ako v stredu uviedol, písomne sa ospravedlnil Súdnej rade SR, ministerke spravodlivosti i ďalším. Dodal, že je vo väzbe už šiesty mesiac, spolupracuje s políciou a podieľa sa na objasňovaní korupčnej trestnej činnosti v justícii. Páchateľov priamo usvedčuje v inej súvisiacej trestnej veci týkajúcej sa korupcie v justícii.



Bývalého krajského sudcu Pavla Polku zadržali v septembri 2020 v rámci policajnej akcie Plevel. Obvinili ho z korupčnej trestnej činnosti. Do väzby jeho a ďalšie tri osoby zobral ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, a následne aj Najvyšší súd SR.