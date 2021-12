Personálne poddimenzované zdravotníctvo, nízke platy a desiatky až stovky hodín nadčasov. Aj na to v tichosti poukazovala malá skupina záchranárov pred parlamentom. Polícia ale zaistila Majerského a viceprezidenta SKZZ Michala Weincillera. „Dôvodom obmedzenia na osobnej slobode boli podozrenia zo spáchania trestného činu,“ povedal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Policajné hliadky vraj záchranárov opakovane vyzvali, aby sa z dôvodu vyhláseného núdzového stavu na území Slovenska nezhromažďovali.

Na zákrok polície si ale posvietil Žilinka. „Generálny prokurátor uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave bezodkladne preskúmať zákonnosť, odôvodnenosť a primeranosť úkonov a rozhodnutí v trestnom konaní v súvislosti so zadržanými zdravotníckymi záchranármi,“ napísal Žilinka na sociálnej sieti.

Nad zákrokom polície krútili hlavami aj niektorí politici. Pred schválením zákona o reforme nemocníc na to v parlamente poukázal aj šéf Smeru Robert Fico. Nespokojný zo zásahom bol aj Boris Kollár, ktorý v pléne parlamentu Ficovi jasne odkázal, čo si o jeho názore myslí: „Treba rovnaký meter. Keď tu protestovali ľudia proti opatreniam a nevedeli sme sa dostať do parlamentu, alebo keď ste vy pán Fico robili protest, tak aj vy by ste mali dostať pokuty. Na všetkých rovnaký meter.“

Záchranári ktorých bolo políciou legitimovaných asi 20 teraz čelia možnosti pokuty. Na ich stranu sa už ale postavilo Lekárske odborové združenie (LOZ), Asociácia súkromných lekárov (ASL) a aj Slovenská lekárska komora (SLK). „Ďakujeme za všetku podporu. A hlavne ďakujeme všetkým, ktorí stále ostávate pri pacientoch,“ uviedla SKZZ.

