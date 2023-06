Najvyššie postavený muž slovenskej prokuratúry sa objavil na pódiu vedľa primátora usporiadateľského mesta majstrovstiev, ktorými boli Tlmače - Miroslava Kupčiho. Žilinka sa zhostil odovzdania darčekov do rúk trojice najúspešnejších cyklistov, medzi ktorými nechýbal strieborný Sagan. Ten po príchode do cieľa padol, no samozrejme ho mrzel aj neúspech: „Nie som zmierený s tým, že som druhý.“

Nie je pritom náhoda, že si generálny prokurátor na rozdávanie cien vybral práve majstrovstvá Slovenska v cyklistike. Jeho vášeň pre tento šport je totiž dlhodobo známa. „Nepoznám lepší spôsob na upevnenie fyzickej a psychickej kondície, vyčistenie hlavy po náročnej práci, urovnanie myšlienok a určenie priorít,“ povedal v minulosti Žilinka, ktorý sa neraz na sociálnej sieti pochválil fotkou, na ktorej sa venuje tomuto športu.

Slovenský šampionát v pretekoch jednotlivcov napokon v hromadnom špurte ovládol Matúš Štoček. Druhý teda skončil Sagan a pre bronz si došpurtoval Lukáš Kubiš. Generálna prokuratúra pod vedením Žilinku používa paragraf 363 podľa zbavenie obvinenia, ak sa im zdá nezákonné. Vtedy sa tešia obvinení, teraz sa mohli usmievať najlepší cyklisti. V galérii si pozrite, ako Žilinka poctil najlepších slovenských cyklistov na pódiu pre víťazov.