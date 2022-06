Žilinka viditeľne rozhorčený prezradil, že ho vraj intenzívne monitorujú ľudia s preukazmi NAKA, ktorí „otravujú” aj jeho podriadených: „Je neprípustné, aby chodili domov k zamestnancom, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, a kládli im otázky, či za mnou do budovy Generálnej prokuratúry chodia prominentné návštevy, politici alebo pán Pčolinský,“ sťažoval sa. Šéf prokuratúry dokonca prezradil, že údajní príslušníci NAKA chodia aj priamo na prokuratúru a na vrátnici od informátorov zisťujú, aké máva návštevy.

Problémom však môže byť, že spomínaní muži vôbec nemuseli byť príslušníkmi NAKA! Osoby, ktoré sa snažili získavať informácie o Žilinkovi, sa totiž iba mali legitimovať preukazmi NAKA: „Chcem zdôrazniť, že neviem, či sú z NAKA, ale takto sa našim zamestnancom preukazovali,“ pokračoval Maroš Žilinka, ktorý si dokonca položil otázku, či chce byť súčasťou krajiny krivých zrkadiel. Hamran upozornil, že ľudia zaujímajúci sa o Žilinku vôbec nemuseli byť z NAKA: „Príslušníci NAKA majú preukazy príslušníka Policajného zboru alebo odznak Služby kriminálnej polície, nie preukazy NAKA."

Hamran zatiaľ nevie o tom, že by Žilinku monitorovala polícia. Chce si to však preveriť a podľa neho na to má možnosti aj šéf prokuratúry: „Ak má generálny prokurátor pochybnosti, tak má na to postupy a prostredníctvom nich si môže preveriť skutočnosti, ktoré sa mu nepozdávajú,“ prízvukoval.

Presne nad tým sa pozastavuje aj politológ Grigorij Mesežnikov (64), ktorý sa pýta, ako je možné, že generálny prokurátor si nevie overiť, kto chodí do budovy Generálnej prokuratúry: „Ak generálny prokurátor nedokáže identifikovať, čo sa deje, tak vznikajú pochybnosti,“ zdôrazňuje politológ a pripomína, že v minulosti sa na prokuratúre diali aj iné zvláštne veci. Napríklad, keď si odsúdený podnikateľ Marian Kočner (59) montoval u vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku (58) sledovacie zariadenie.

Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník (59) vidí veľký problém v tom, ak to NAKA bola, aj keď nie. Podľa odborníka je v bezpečnostných zložkách taký bordel, že do kriminálneho prostredia mohli byť povydávané rôzne preukazy: „Som prekvapený, že Žilinka hovorí o pracovníkoch NAKA, ale zároveň akoby nikto nevedel, kto to naozaj bol,” krúti hlavou Juraj Zábojník.

Ochrankári mali dané osoby podľa neho konfrontovať: „Len čo takáto osoba príde, okamžite treba dať signál ochrankárom a takúto osobu zadržať a konfrontovať, prípadne odovzdať polícii,“ prízvukuje. Ak to však v skutočnosti bola NAKA, tak je podľa odborníka vysoká neodbornosť aj na ich strane: „Je to babráctvo. Mali by byť proti nim vyvodené sankcie. Zistiť aj to, kto a prečo sledovanie nariadil. Celý prípad treba vyšetriť a Policajný zbor by sa mal verejne vyjadriť. Tu sa už končia všetky vtipy,” dodáva Juraj Zábojník.

