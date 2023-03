"V čom spočíva drogová kriminalita? A prečo je to také drahé a zločinci na tom zarábajú miliardy? Lebo je to nelegálne a niektorí ľudia to chcú. Zvažoval som aj takú možnosť, že čo keby sme zlegalizovali všetky drogy a vyfúkli sme im biznis… aj na také debaty som bol prístupný. Každý sa má rozhodovať sám, ale je to na dlhšie úvahy. Som otvorený akýmkoľvek riešeniam, ktoré pomôžu spoločnosti a hlavne jedincovi, lebo ten je najdôležitejší, nie masa,“ povedal exprezident Policajného zboru.

Generálny prokurátor Žilinka neváhal, a Spišiakovi odkázal niekoľko viet. "Verejne prezentované výroky bývalého prezidenta Poicajného zboru a poradcu ministra vnútra SR bagatelizujúce drogovú problematiku treba veľmi dôrazne odmietnuť ako povrchné a nebezpečné," napísal na sociálnu sieť Maroš Žilinka.

Podľa Žilinku treba jasne poukázať na škodlivosť užívania a obchodovania s drogami, ktoré majú ďalekosiahle negatívne celospoločenské dôsledky a nutnosť nekompromisného potierania a profesionálneho riešenia tohto fenoménu devastujúceho štát. Celé vyjadrenie generálneho prokurátora nájdete v galérii TU <<