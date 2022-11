Rakovina pľúc si nevyberá. Môže postihnúť muža, ženu, fajčiara i nefajčiara. Na Slovensku je, žiaľ, stále závažným a najťažšie liečiteľným typom onkologického ochorenia. Ročne naň zomiera až 3 000 Slovákov.

Najčastejšími príznakmi, pri ktorých treba spozornieť, sú pretrvávajúci kašeľ, vykašliavanie krvi, infekcie hrudníka, problémy s dýchaním alebo dýchavičnosťou, zachrípnutie alebo strata hlasu. Môže sa objaviť aj horúčka, strata chuti do jedla, nevysvetliteľný úbytok hmotnosti a extrémny pocit únavy.

Rakovina pľúc vzniká nekontrolovateľným rastom abnormálnych buniek v pľúcach. Jej dve hlavné formy sú nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC), ktorý tvorí približne 85 % všetkých prípadov, a malobunkový karcinóm pľúc (SCLC). Ten druhý je síce menej častý, vyskytuje sa iba v 15 % prípadov, lenže ide o biologicky agresívnejší typ rakoviny pľúc, ktorý sa rýchlo šíri a často tvorí metastázy.

Hrozbou je najmä fajčenie

Až 90 % prípadov karcinómu pľúc je spôsobených fajčením. Nové štúdie prinášajú dôležité zistenie: Počet cigariet vyfajčených denne má na riziko vzniku karcinómu pľúc relatívne menší vplyv ako dĺžka expozície, resp. roky fajčenia. Ak fajčiar zdvojnásobí dennú dávku cigariet, riziko ochorenia bude dvojnásobné - ak však zdvojnásobí počet rokov fajčenia, riziko bude päť- až šesťnásobné!

Na vzniku karcinómu pľúc má v 10 – 15 % podiel práca či pracovné prostredie s karcinogénom, v 1 až v 2 percentách je ochorene dôsledkom znečistenia ovzdušia. V 10 – 30 % sa na vzniku karcinómu pľúc môžu podieľať nutričné faktory.

Typický pacient s karcinómom pľúc je tuhý fajčiar vo veku od 55 do 80 rokov. Bývalým fajčiarom sa človek stáva až vtedy, keď nefajčí viac ako rok. Až 70% fajčiarov chce prestať fajčiť, väčšinou však neúspešne. Preto aliancia NIE RAKOVINE spolu s partnermi pripravuje projekt podpory odvykajúcim fajčiarom.

Nikdy nepodceňujte kašeľ

Ako upozorňuje Doc. MUDr. Ivan Solovič,CSc., svetová kapacita v oblasti tuberkulózy a pľúcnych chorôb a expert WHO pre liečbu tuberkulózy: „Každý kašeľ, ktorý trvá dlhšie ako tri týždne, by mal byť vyšetrený pľúcnym lekárom alebo iným špecialistom. Takisto zmena kvality dýchania, dýchavičnosť či pískanie na prieduškách." Varuje aj pred ďalšou hrozbou: „Pacienti prichádzajú veľmi neskoro, často v neoperabilných štádiách. Vysoký počet karcinómov sa zachytí iba náhodne, napríklad v rámci interných predoperačných vyšetrení." Pripomína, že pandemické obdobie tiež skomplikovalo situáciu. „Odsunuli sa všetky preventívne prehliadky. Nutne sa musíme vrátiť k prevencii, ku ktorej patrí aj snímka pľúc, čo je najjednoduchšie vyšetrenie, ktoré môže ordinovať každý lekár," vysvetľuje celosvetovo uznávaný odborník.

Myslela som si, že mne sa to nemôže stať

Túto častú smutnú vetu dnes hovorí aj Marcela Ondrejková, mama známej herečky a moderátorky Bibiany Ondrejkovej. A predsaaj ich nečakane zastihla práve táto diagnóza. „Moja mama si riešila úplne iné ochorenie, ale na naliehanie precíznej lekárky, ktorá ju poslala na röntgen pľúc, sme odhalili karcinóm pľúc v prvom štádiu. Dnes je úspešne vyoperovaný, bez zjavných metastáz,” vysvetľuje Bibiana.

Je kruté prísť o blízkeho

Niekoho postihne zákerná choroba, iní sa musia dívať na trápenie blízkeho človeka, čo je takisto nesmierne ťažké. Ešte horšie je, ak pacient boj s ochorením nezvládne. „Viem veľmi dobre, aké to je prísť o blízkeho človeka. Stále čakáte na dobré výsledky, modlíte sa a nakoniec vaša nádej aj tak zhasne… Aj rakovina pľúc sa dá liečiť, len treba prísť k lekárovi včas,“ vyzýva všetkých Zuzana Písečná, ktorá takto stratila dvoch najbližších rodinných príslušníkov.

Na Slovensku máme hozivé čísla

Slovensko bojuje s vysokým výskytom rakoviny pľúc zatiaľ neúspešne. Ročne máme až tritisíc obetí karcinómu pľúc. MUDr. Lucia Denková, klinická onkologička, vysvetľuje dôvody hrozivých čísiel: „Je to spôsobené nízkym záchytom včasných klinických štádií a nízkou dostupnosťou inovatívnej liečby.“

Pacient má smolu, k liekom sa nedostane

Slovenský pacient má smolu, pretože sa k mnohým kvalitným liekom nedostane. Pritom všetci pacienti si zaslúžia adekvátnu modernú liečbu. Na Slovensku to však nie je samozrejmosť. „Pacienti s karcinómom pľúc majú šancu na dlhší a kvalitnejší život jedine vďaka modernej diagnostike a liečbe,“ upozorňuje Jana Pifflová Španková z aliancie NIE RAKOVINE, ktorá dlhodobo bojuje za práva a lepší život pre všetkých onkologických pacientov.

„Kým sa pacient dostane k adekvátnej liečbe, trvá to neúnosne dlho,“ dodáva doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. „Naráža na kolos administratívy a dostupnosť inovatívnych liekov pre pacientov nie je ani zďaleka taká, ako v iných európskych krajinách. Táto úmorná cesta trvá aj dva mesiace, je pridlhá, komplikovaná, plná medzičlánkov a s neistým výsledkom. A dva mesiace sú v prípade karcinómu pľúc priveľa.“

Z registrovaných 95 moderných liekov na onkologické ochorenia je u nás za posledných 10 rokov dostupná len tretina, teda 31. Za rok 2020 vstúpil do systému úhrad zo zdravotného poistenia u nás iba 1 onkologický liek. Z dostupných 37 nových indikácií v rámci liekov na karcinóm pľúc je u nás iba zopár.

Budúcnosť je v inovatívnej liečbe v skorších štádiách choroby

Svet zaznamenáva prevratné zmeny v oblasti rakoviny pľúc. Nové výskumy a vedecké objavy priniesli nové liečivá, lenže na Slovensku o nich zatiaľ len snívame. Napríklad v Rumunsku, Bulharsku, Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, či v Čechách sú už pritom štandardom. Nové lieky v skorších štádiách majú potenciál urobiť z karcinómu liečiteľné ochorenie, čo bolo doteraz doslova sci-fi. Tieto lieky navyše aj znižujú riziko návratu ochorenia. Zatiaľ čo v zahraničí sa medicína zaoberá personalizovanou liečbou, u nás mnohé inovatívne lieky chýbajú. S novou modernou liečbou je však možné predĺžiť pacientom život alebo premeniť závažnú diagnózu na „len“ na chronické ochorenie.

„Nedovoľme, aby nám utiekla možnosť naskočiť na vlak, ktorý postupne robí z karcinómu pľúc vyliečiteľné ochorenie - podobne, ako je karcinóm prsníka. Nezmierme sa so zastaralými terapiami, potrebujeme nielen lepšiu dostupnosť inovácií, ale aj viac odborníkov pneumológov a onkológov, ako aj dostupnosť kvalitnej molekulárnej diagnostiky,“ nabáda Jana Pifflová Španková.

Ako poraziť rakovinu pľúc

Rakovina pľúc je liečiteľná, musia byť však splnené viaceré podmienky.

Pacient nesmie podceňovať príznaky ochorenia a musí včas navštíviť lekára, nie až v neoperovateľných štádiách.

Liečba by mohla a mala byť podaná v skorších štádiách ochorenia, vtedy by bola účinnejšia.

Často sa karcinóm zachytí iba náhodne, napríklad v rámci predoperačných vyšetrení. Treba dôslednejšie dbať na prevenciu.

Následná liečba závisí od štádia, v ktorom sa karcinóm zachytí: začína sa chirurgickým odstránením, pokročilejšie štádiá sa liečia systémovo – využíva sa chemoterapia, imunoterapia alebo kombinácia chemoterapia plus imunoterapia, cielená liečba.

Slovensko má minimum inovatívnej liečby (cielenej a imunoterapie) a problém so špecifickou diagnostikou, ktorá identifikuje, aká liečba je pre daného pacienta (a daný typ rakoviny) vhodná. Laboratórne testy po biopsii už dokážu určiť nielen to, či je rakovina prítomná, ale aj o aký typ ide. Špecialisti - genetici, patológovia - majú z odobraného tkaniva možnosť zistiť prítomnosť vybraných markerov či genetických mutácií a tak lepšie predikovať správanie ochorenia. Onkológom to pomáha určiť optimálnu liečbu pacienta.

Spomínaná imunoterapia využíva imunitný systém pacienta v boji proti nádorovým bunkám. Stojí za ňou úžasný výskum, ktorému udelili aj Nobelovu cenu. Imunoterapie pokrývajú viacero indikácií a vedeli by tak zachrániť viac pacientov, no na Slovensku ich máme minimum. Pre rakovinu pľúc sú u nás dostupné k dnešnému dňu iba dve a z toho je kategorizovaná táto moderná liečba iba pre jednu indikáciu. Oproti vyspelej Európe, kde sú dostupné inovatívne terapie hneď pre niekoľko desiatok indikácií, je situácia našich pacientov zúfalo neporovnateľná! Máme síce tendenciu hovoriť, že liečime imunoterapiou, no v realite je tu k dispozícii len zlomok možností, ktoré využívajú okolité krajiny.

Odkazy pre pacientov

Aliancia Nie rakovine sa zasadzuje za pacientov, dostatočnú prevenciu a modernú liečbu. Preto pripomína všetkým, čo odkazujú pacienti, ktorí bojovali s karcinómom pľúc: Nezabúdajte na seba! Dajte si šancu dýchať, žiť, milovať. Urobte, čo môžete! Nevykašlite sa na svoj kašeľ!

Slovenská onkologická realita i napriek zmenám ostáva žalostná. Veď každý sa z obavy pred onkologickým ochorením nemôže presťahovať do krajín, kde je pacientom dostupná širšia možnosť liečby! Rakovina sa nepýta, či môže alebo nemôže začať ruinovať, meniť životy pacientovi, ich blízkych, rodín... „Rakovina si nevyberá, nevyjednáva, nekalkuluje," upozorňuje aliancia.

Kde nájsť pomoc

Pomoc ponúkajú nielen vyškolení zdravotnícki pracovníci, ale najmä podporné pacientske skupiny. Tie môžu byť skvelým miestom na získanie informácií a rád o živote s karcinómom pľúc a na nadviazanie kontaktu s ďalšími osobami s týmto ochorením. Sú v nich ľudia so spoločnými skúsenosťami a obavami, ktorých cieľom je vzájomná emocionálna a morálna podpora.

Nájdite si tú svoju cez NIE RAKOVINE, pacientsku alianciu, ktorá edukuje a bojuje za overené možnosti prevencie, skoršie a presné diagnostiky a modernú liečbu podľa nových typov ochorení. Kliknite na www.NIERAKOVINE.sk alebo volajte každý pracovný deň na bezplatnú infolinku 0800 800 183.

Rakovine pľúc podľahli aj známi ľudia

Pamätajte na to, že rakovina pľúc je zákerná a stále s ňou nevieme naplno zabojovať. Veď jej podľahli aj mnohé známe osobosti - u nás napríklad fenomenálni herci Michal Dočolomanský a Marián Geišberg. Obaja holdovali cigaretám až do konca života. Podobný krutý osud mali herci Peter Fonda, Paul Newman a George Harrison, režisér Václav Vorlíček, moderátor, Larry King, prezident Václav Havel, producent Walt Disney. Rakovine pľúc podľahla aj Libuše Šafránková.

Naopak, s rakovinou pľúc sa víťazne popasoval člen legendárnej kapely Rolling Stones Ronnie Wood. Aj cyklista Lance Armstrong, u ktorého sa najprv objavila rakovina semenníkov a neskôr prešla do pľúc.

Pre všetkých by mal byť výstrahou trpký koniec herca Steva McQueena. Bol milovník života, adrenalínu a nespútaných večierkov, žil naplno, lenže zastavila ho agresívna rakovina pľúc. Hviezda filmov Sedem statočných, Veľký útek, Strážna loď Sand Pebbles, Prípad Thomasa Crowna, Motýľ či Sklenené peklo prehrala boj s rakovinou. Mal iba 50 rokov.

McQueenove problémy začali v roku 1978 chronickým kašľom. Vzdal sa cigariet a podstúpil liečbu antibiotikami. Jeho stav sa však nezlepšoval, pridali sa ťažkosti s dýchaním. Koncom roka 1979 sa od odborníkov dozvedel zdrvujúcu správu – v tele mu drieme agresívna formy rakoviny pľúc, spôsobená vdychovaním azbestu počas pôsobenia v armáde. Zhubné bujnenie sa rozšírilo do žalúdka, pečene a krku a vo februári 1980 už mal herec rozsiahle metastázy.

Napriek nelichotivým prognózam bol odhodlaný prežiť. Absolvoval psychoterapeutické sedenia, vyskúšal kontroverznú liečbu v Mexiku. Žiaľ, neúspešne. V McQueenovom bruchu objavili dvojkilový nádor, ktorý mu žalúdok nafúkol do rozmerov tehotenského brucha. Napriek obrovskej vôli žiť zomrel 7. novembra 1980 na zástavu srdca v mexickom Ciudad Juárez ako 50-ročný.