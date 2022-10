STARONOVÝ župan Droba ukázal svoje BÝVANIE: Dokonalý LUXUS a... Tú KÚPEĽŇU mu budete ZÁVIDIEŤ ×

Bratislavský župan Juraj Droba sa do svojho bytu pod Hradom nasťahoval pred ôsmimi rokmi, no tú správnu dušu mu vraj dala až jeho od dnes už manželka Mirka. Pod jednou strechou bývajú od Vianoc a z rozprávania pani domu sa zdá, že krásny trojizbák zrejme prešiel poriadnou zmenou. „Už to nie je byt, ale domov,“ hovorí hrdo Juraj.