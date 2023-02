Pre celý Zemplín túto správu priamo v centre mesta okomentoval aj košický župan Rastislav Trnka. „Bola to moja srdcovka, lebo sám som sa aktívne zapojil do petície, aby sa ľuďom v tomto regióne žilo lepšie a najmä sa cítili bezpečnejšie. Zemplínčania si za trpezlivosť zaslúžia veľkú pochvalu. Spoločné úsilie všetkých zainteresovaných strán teraz prináša svoje ovocie v podobe začiatku prác na kruháči, ktorý je veľmi potrebný, lebo sa nachádza na spojnici až troch ciest od Michaloviec, Humenného i Vranova nad Topľou,“ dodal Trnka. Zástupcovia dodávateľa potvrdili, že ide o komplikovanú križovatku a pri prácach nebudú môcť odstaviť ani jeden smer dopravy. Postupovať budú etapovito, čo ovplyvní tempo a aj koordináciu postupu, ale termín do konca augusta je aj podľa nich reálny.

Aj primátor Strážskeho Patrik Magdoško patril k iniciátorom petície, ktorú mimochodom podpísalo až vyše 10-tisíc obyvateľov. „Ešte viac, až 11-tisíc áut, sme tu narátali denne! Časté nehody, ťukance a rizikové situácie vyústili aj v protestné vztýčenie sochy anjela, ktorý mal symbolicky pri prejazde križovatkou bdieť nad všetkými. Táto stavba desaťročia už však konečne zhotoviteľa a som rád, že práce na výstavbe kruháča skončia v auguste,“ povedal primátor Strážskeho P. Magdoško.

ZÁBERY Z TLAČOVEJ KONFERENCIE TRNKU A MAGDOŠKA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII.