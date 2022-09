Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) dostala od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského štátne vyznamenanie Rád kňažnej Oľgy III. stupňa. "Za významné osobné zásluhy pri posilňovaní medzištátnej spolupráce, podpore štátnej zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny, významný prínos v šírení povedomia o ukrajinskom štáte vo svete," uvádza sa v správe.

Toto vyznamenanie sa udeľuje výlučne ženám za ich osobné zásluhy v rôznych oblastiach od vedy a vzdelávania až po kultúru. Určený je aj pre cudzích štátnych príslušníkov.

"Ocenenie je pre mňa nesmierne dôležité, ale ukázalo aj solidaritu na úrovni celého Slovenska, na úrovni našich kultúrnych inštitúcií, ktoré sú zriaďované ministerstvom kultúry. Myslím si rovnako tak, že celá kultúrna obec zaujala absolútne jednoznačný postoj k vojnovému konfliktu na Ukrajine a tá vlna solidarity bola obrovská. A je doteraz. Snažíme sa všetci maximálne pomáhať," povedala ministerka kultúry Milanová. Rád kňažnej Oľgy dostala ešte v máji aj predsedníčka snemovne reprezentantov Nancy Pelosi.

Vyjadril sa aj ukrajinský minister kultúry Oleksandr Tkačenko:"Sme veľmi vďační, pani ministerka osobitne vám a celému slovenskému národu, za to, že ste nám poskytovali pomoc počas vojny, ktorá u nás zúri. Bola to pomoc nielen prostredníctvom zbraní, ale aj kultúrna pomoc. To je presná a adresná pomoc našim nezávislým umelcom, ako zo strany Slovenska, tak aj Európskej únie, ktorí ju pociťujú."

Ukrajinský prezident tak urobil ešte 23. augusta, ministerstvo o udelení štátneho vyznamenania informovalo médiá dnes ráno. "Chcem tiež poďakovať za pomoc, ktorá je určená pre záchranu ukrajinského kultúrneho dedičstva. Počas vojny bolo zničených 500 kultúrnych pamiatok a v poslednej dobe získavame zlé správy napríklad z Charkova. Prišla tiež informácia, že Rusi zničili veľmi vzácnu kultúrnu pamiatku z 9. storočia - Polovecké kamenné baby," uzavrel minister Tkačenko.