Agentúra oslovila Slovákov jednoduchou otázkou: „Opozícia avizuje referendum o predčasných voľbách. Želáte či neželáte si vy osobne koniec súčasnej vlády?"

Odborníkov výsledok neprekvapil. „Ak sa pozrieme na ceny pohonných látok či iných tovarov a služieb, protesty učiteľov, nespokojných zdravotníkov sprevádzané neustálymi a úplne zbytočnými konfliktmi vnútri vládnej koalície, netreba sa tejto nespokojnosti čudovať," hodnotí čísla politológ Radoslav Štefančík s dôvetkom, že ľudia túžia po istotách a stabilite. „Tieto dve obyčajné heslá kedysi prezentoval Smer a dokázal vytvoriť jednofarebnú vládu," zdôrazňuje s tým, že je až „tragikomické, že túto základnú axiómu nevedia amatéri vo vláde a na čele parlamentu pochopiť."

VIDEO Matovič Sulíkovi: Ste najväčšia chyba, čo sa týka sociálneho cítenia vlády

Politológ Grigorij Mesežnikov je presvedčený, že nahnevaní sú v tomto prípade voliči opozície i koalície. „Pre jedných je vláda neakceptovateľná, pretože nezodpovedá ich politickému presvedčeniu. Tí druhí môžu byť nespokojní s jej obrovskou mierou konfliktnosti a tým, ako vláda realizuje svoj vládny program," zamýšľa sa. „Súčasná vláda totiž v niektorých otázkach postupuje v rozpore s tým, čo sama sľubovala. A dokonca aj v rozpore so základnými princípmi demokracie, keďže sa spája s fašistami," vysvetľuje Grigorij Mesežnikov s upresnením, že zodpovednosť za pokles popularity súčasnej vlády medzi jej priaznivcami nesie primárne minister financií Igor Matovič.

Ukončenie pôsobenia vlády pomocou referenda o predčasných voľbách by však expert považoval za nesprávne. „Ani v jednej ústave európskych demokratických štátov - ak sa nemýlim s výnimkou Litvy - nenájdete možnosť vyvolávať predčasné voľby referendom. To je cesta k záhube demokracie," prízvukuje Grigorij Mesežnikov.

Grigorij Mesežnikov - politilóg Zdroj: Pavel Neubauer

Fanúšikom referenda zjavne nie je ani jeho kolega Radoslav Štefančík. „Politika nefunguje na rovnakom princípe ako komerčné médiá, a síce, čím väčšia hlúposť, tým viac divákov. Politici majú robiť správne rozhodnutia, nie populárne. Pri cene dve eurá za liter benzínu by padala v preferenciách každá vláda," myslí si Radoslav Štefančík.

Z výsledkov prieskumu tiež vyplynulo, že koniec vlády by si neželalo 36 percent opýtaných, teda viac ako tretina (21,6 percenta - vôbec si neželám koniec vlády // 14,4 percenta - asi si neželám). Čo je podľa Mesežnikova dané tým, že súčasnú koalíciu ešte stále mnohí považujú za menšie zlo.

„Sú ľudia, ktorým napríklad záleží na tom, aby Slovensko zachovávalo správne postoje v oblasti zahraničnej politiky. A nie je jasné, ako by to bolo, ak by táto vláda padla. A keby prišla vláda na čele so stranami, ktoré zastávajú nejasné či proruské pozície," uzavrel.