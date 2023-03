"Národná rada musí prebrať iniciatívu pri regulácii cien potravín. Dnešná konštruktívna diskusia priniesla viacero návrhov riešenie situácie," konštatuje vo svojom stanovisku strana Smer-SD. Odborná diskusia týkajúca sa kritickej situácie na Slovensku z dôvodu rastúcich cien potravín sa uskutočnila pod záštitou podpredsedu Národnej rady SR Juraja Blanára (Smer-SD), za účasti predsedu Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR Jaroslava Karahutu (Sme rodina), člena výboru a poslanca Smeru Richarda Takáča, ako aj ďalších poslancov NR SR. K okrúhlemu stolu boli pozvaní zástupcovia obchodnej inšpekcie, odborárov, výrobcov potravín aj reťazcov.

„Po prvé je dohoda, že musia skončiť preteky v populizme. Po druhé, ak má byť niečo predložené, pokiaľ ide o vysoké ceny potravín, musí to byť výsledkom komunikácie predstaviteľov parlamentu s odbornými kruhmi. Po tretie sa mimoriadne osvedčil model z minulosti, kde vznikli politické rozhodnutia, ktoré sa potom pretavili do konkrétnych návrhov právnych predpisov. Uvedomme si, že vláda je v demisii a aj objektívne nie je schopná podávať výkony, ktoré sa od vlády očakávajú, tak je celkom normálne, že preberá úlohu Národná rada Slovenskej republiky, ale aj v tej národnej rade musí dôjsť k nejakej dohode, pretože celá politická situácia je veľmi rozbúrená. Preto veľmi vítam, že držíme nejaký rámec spolupráce, pokiaľ ide minimálne o stranu Sme rodina,“ uviedol predseda Smer-SD Robert Fico.

Prvovýrobcovia a spracovatelia potravín jasne pomenovali, že ak sa im zvyšujú ceny výrobkov, ktoré potom idú do reťazcov, tak energetická náročnosť a zvyšovanie cien energií a ďalšie vstupy spôsobujú zvyšovanie cien a musí byť postavená vláde SR otázka, čo bude 1. apríla (nakoľko vtedy končí pomoc podnikateľom, pokiaľ ide o vysoké ceny energií).

Ďalej je zhoda, že je potrebné pomôcť prvovýrobcom v oblasti daňovo-odvodovej zaťaženosti. Za prítomnosti bývalého ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) bolo ponúknuté riešenie, že napríklad na 6 mesiacov do výšky minimálnej mzdy, aby tomuto druhu výroby a produkcie na Slovensku mohli byť úplne odpustené odvody, pričom dopad bol na úrovni okolo 60 – 70 miliónov eur na spomínané obdobie.

„Prišli aj rôzne špecifické požiadavky, napríklad že potravinári na rozdiel od poľnohospodárov nemajú zvýhodnenia pri dani z nehnuteľností. Hovorili sme s obchodnou inšpekciu, ktorá tiež povedala, že keď na začiatku tejto vlády došlo k určitým deregulačným rozhodnutiam, ako keby sme stratili potrebné užitočné informácie, čo sa deje v cenovom vývoji. Rovnako sme sa pýtali obchodných reťazcov, či môžeme urobiť okamžitý krok vo vzťahu k verejnosti. Došlo k dohode, že v najbližších dňoch budeme komunikovať dve alebo tri zásadné veci. Je to otázka, či v nejakom prípade môže alebo nemôže dôjsť k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže, pretože viete, že ostatné rozhodnutie, ktoré obchodné reťazce urobili, narazilo na nedorozumenia. Niektoré politické strany dokonca hovoria o kartelových dohodách, preto ak má prísť akékoľvek rozhodnutie po dohode s predstaviteľmi obchodných reťazcov, musí to byť v súlade s našimi zákonmi a s právom Európskej únie,“ priblížil Fico.

Fico povedal, že zagarantovali, že pokiaľ ide o parlament, je tu možnosť pomerne rýchlo spracovať akékoľvek zmeny zákonov potrebné na odstránenie prekážok, pokiaľ ide o dohodu s obchodnými reťazcami na nejakú okamžitú pomoc smerom k verejnosti. Tiež padla aj úvaha o zmenách v sadzbách DPH, či má alebo nemá prísť k ďalšiemu zníženiu tejto dane, nakoľko pri výške DPH na Slovensku na tom nie sme najlepšie.

Fico sa jasne vyjadril, že slovenské verejné financie sú v katastrofálnom stave a je ťažké prijímať opatrenia, ktoré budú stáť miliardy, no vyzerá to tak, že po dnešnom rokovaní by mohla byť dohoda s dotknutými stranami na dobrej ceste. Behom budúceho týždňa Smer zvoláva ďalšie kolo rokovaní, kde sa budú rozprávať o konkrétnejších veciach, ktoré boli vo štvrtok rámcovo stanovené.