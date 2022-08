Minister financií Igor Matovič predstavil návrh na zvýšenie platov zdravotníckych sestier. "Ide o historicky najvyšší nárast základných platov. Kým rast z roka na rok pri Ficovi a Pellegrinim nedosiahol nikdy zďaleka ani len 100€, po prijatí nášho návrhu sú navýšenia od 121€ do 448€," napísal vo svojom profile na sociálnej sieti. Zároveň vyjadril hrdosť a deklaroval, že to zlepší atraktivitu práce zdravotnej sestry na Slovensku. Na rad by sa následne mali dostať aj ďalšie povolania z rovnakého odvetvia, ako lekári a záchranári.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je však sklamaná a tvrdí, že očakávali akceptovanie ich návrhov na úpravu základných platov. To sa však nestalo a pripomenuli, že sa nenaplnilo ani len programové vyhlásenie vlády. Kriticky sa k návrhu vyjadril aj odborník na zdravotníctvo Martin Smatana: "Áno, problém to nevyriešilo. Dočasne sa ale zažehnala kríza bez štrajkových pohotovostí a získal sa čas na systémové riešenie miezd, ktorý však súčasná vláda nevyužila, pričom keby ministerstvo financií nenaťahovalo zdravotníkov ako gumu na trenkách, tak ani tentokrát nemuseli ísť zdravotníci na barikády."

Najnovšie svoje obavy k návrhu prezentovala aj Jana Bittó Cigániková (SaS). Uznáva, že zvýšenie platov zdravotníckych sestier je dobrou správou, avšak môže nastať aj katastrofa. "Konečne sme Igora Matoviča donútili konať. Vyše roka si pre osobné antipatie k ministrovi Lengvarskému nevšímal hlasy zdravotníkov a nenaplnil sľub premiéra Hegera, ktorý chcel vyriešiť platy v zdravotníctve do konca júna," konštatovala na sociálnej sieti.

Hovorí, že zostávajú dve nezodpovedané otázky. "Ak by rozpočet nerátal so zvýšením platov v ambulanciách, tak to môže pre ambulantný sektor znamenať kolaps a katastrofu na desiatky rokov. Ak by nám skolaboval ambulantný sektor, tak sa nám všetci pacienti presunú do nemocníc, kde je zdravotná starostlivosť oveľa drahšia," zdôrazňuje Bittó Cigániková a dodáva, že väčšina vyspelých krajín rieši svojich pacientov práve v ambulantnej sfére.

Druhou dôležitou otázkou je podľa nej to, ako sa peniaze dostanú k zdravotným sestrám: "Štandardne do nemocníc dodatočné peniaze tečú len cez zvýšenú platbu za poistenca štátu. Dúfam, že neskúsia túto situáciu využiť na to, aby zas poslali peniaze len štátnej poisťovni, ktorá je už v mínuse okolo 200 miliónov eur aj po predchádzajúcich masívnych dotáciách. Bolo by nechutné, keby zneužili sestry na ďalší krok k vytvoreniu unitárneho systému.," dodala koaličná poslankyňa.

