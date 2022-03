Odborári zase pripúšťajú možnosť vyhlásenia štrajkovej pohotovosti. Ich zástupcovia o tom informovali po pondelkovom rokovaní odvetvovej tripartity na ministerstve zdravotníctva. Rezort priblížil, že naďalej prebiehajú rokovania s Ministerstvom financií SR.

Zdravotníctvo je podľa prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Mariána Petka potrebné dofinancovať sumou približne 300 miliónov eur. Skonštatoval, že asociácia ani po rokovaní naďalej nemá prísľub finančných prostriedkov.

Pripomenul, že nemocnice združené v ANS nemajú podpísané dodatky so zdravotnými poisťovňami na prvý kvartál tohto roku, pretože podmienky neboli akceptovateľné. "Ak to bude pokračovať a nemocnice dajú výpovede zo zmlúv, tak je vysoko pravdepodobné, že od 1. júla by sme poskytovali len akútnu a bezodkladnú starostlivosť o pacientov," uviedol Petko.

V podobnej situácii sú aj ambulantní lekári

Viac sa dozviete na ďalšej strane.