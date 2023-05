Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera podala koncom apríla žalobu voči Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR. Domáha sa náhrady škody vo výške približne 650 000 eur. Tá jej mala vzniknúť v súvislosti so zmenou úhrady vakcíny proti HPV v rozpore so zákonom. TASR to potvrdili z Dôvery.

"My chceme, aby sa očkovanie proti HPV robilo. Ale keď bolo raz v zákone napísané, že je to nepovinné očkovanie, ktoré musí byť hradené desiatimi percentami, tak na to, aby bolo hradené 100 percentami, je potrebné zmeniť zákon," povedal generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.

Vakcíny proti HPV sa od začiatku roka 2019 na základe rozhodnutia ministerstva zdravotníctva preplácali vo výške 100 percent. "Zákon však povoľoval hradiť vakcínu proti HPV ako nepovinné očkovanie len do výšky desať percent," vysvetlila manažérka odboru liekovej politiky Dôvery Monika Lainczová. Dôvera preto podala žalobu. "Boli sme presvedčení o tom, že MZ nekonalo správne pri stanovovaní výšky úhrady," podotkla Lainczová s tým, že súd to uznal.

Dôvera tak po rozhodnutí súdu žiada nahradiť vzniknutý rozdiel. "Obdobie, ktoré je žalované, je od 1. januára 2019. Škoda trvá doteraz, pretože medzičasom bola do kategorizácie zaradená aj nová vakcína, ktorá je deväťvalentná a bola jej takisto nesprávne stanovená výška úhrady," dodala.