Zdravotnú poisťovňu Dôvera pobúrila výročná správa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorá obvinila Dôveru z neefektívneho nakladania s verejnými peniazmi v zdravotníctve. Úrad sa v správe, ktorá by mala byť nezávislým hodnotením, dokonca zaštítil menom zavraždeného novinára Jána Kuciaka.

Dôvera aj vzhľadom na spomínanú správu už pripravuje právne kroky. "Súčasná vládna garnitúra vedie iracionálny boj proti pôsobeniu súkromných zdravotných poisťovní," povedal Václav Jirků, partner investičnej skupiny Penta zodpovedný za zdravotníctvo. Poisťovňa patrí do portfólia Penty.

Spor sa týka najmä obvinenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten namieta 13 rokov starú finančnú transakciu Dôvery, ktorou údajne mali akcionári vytiahnuť z poisťovne 400 miliónov eur.

ÚDZS však ide ešte ďalej. Podľa neho Dôvera vďaka sporným účtovným operáciám dosiahla v rokoch 2010 až 2020 hrubý zisk z poskytovania zdravotnej starostlivosti viac ako 900 miliónov eur a vyplatila čistý zisk po zdanení vo výške 700 miliónov eur. "Napriek viacerým opravám hodnoty poistného kmeňa, naposledy vo výške 63 miliónov eur v roku 2020, existujú závažné dôvody predpokladať, že vlastné imanie tejto poisťovne bolo aj k 31. decembru 2020 nadhodnotené o približne 150 miliónov eur," tvrdí ÚDZS.

Dôvera spochybňuje názor ÚDZS, že poisťovňa nemôže účtovať o poistnom kmeni a nemôže ho odpisovať. Úrad sa odvoláva na judikatúru Najvyššieho súdu, lenže podľa predstaviteľov Dôvery táto vychádza zo zrušených zákonov.

Partner Penty Jirků reagoval aj na zmienku v správe ÚDZS o Kuciakovi. Podľa neho je to neetické a zdôraznil, že spoločnosť vrátila do zdravotníctva stovky miliónov eur. Príkladom je výstavba novej nemocnice v Michalovciach a bratislavských Boroch. Na rozdiel od Všeobecnej zdravotnej poisťovne nedostala od štátu žiadne peniaze navyše.

Plus JEDEN DEŇ aj web pluska.sk patria do portfólia spoločnosti News and Media Holding, ktorú vlastní investičná skupina Penta.