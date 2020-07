Informácie, ktoré priniesol portál aktuality.sk, hovoria, že Bödör mal pred časom zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, pričom predmetom vysporiadania BSM by podľa portálu mali byť Bödörova nehnuteľnosť v Bratislave (byt v polyfunkčnom dome Meinl Residence) a v Košiciach (byt na košickom sídlisku Ťahanovce). Dom, v ktorom nitriansky podnikateľ žije, súčasťou vyrovnania manželov nie je. Za zrušením BSM by údajne mal byť fakt, že Bödör podniká ako živnostník. Za podnikanie teda ručí celým majetkom a práve preto sa s manželkou Petrou mali rozhodnúť zrušiť spoločné vlastníctvo a majetky si podeliť.

V praxi to však okrem iného znamená aj to, že ak by sa sú rozhodol siahnuť na Bödörove majetky, na majetok vo vlastníctve manželky by nemal žiaden dosah.

Norbert Bödör je obvinený z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súvislosti s kauzou Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) za zatiaľ viac ako 10 miliónov eur. Do väzby bol vzatý po sťažnosti prokurátora ÚŠP voči rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, Michala Trubana, ktorý v nedeľu (5. júla.) Bödöra do väzby nevzal.