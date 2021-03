Podľa medializovaných informácií mali byť za zadržaním Pčolinského podozrenia z korupcie a zadržanie mal odobriť Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Ten odmietol situáciu komentovať. „K prebiehajúcim vykonávaným úkonom sa Úrad špeciálnej prokuratúry nebude vyjadrovať," odkázala hovorkyňa Jana Tökölyová, ktorá médiám sprostredkovala aj krátke vyhlásenie šéfa ÚŠP Daniela Lipšica. „V danej trestnej veci bolo vznesené obvinenie aj na základe výpovede môjho bývalého klienta,“ uviedol. Lipšic sa už nechcel k veci viac vyjadrovať, keďže Pčolinský bol minulosti jeho blízkym spolupracovníkom na ministerstve vnútra. Práve Lipšicov úrad však odobril jeho zadržanie. Podľa viacerých zdrojov, čo aj nepriamo vo svojom vyhlásení potvrdil Lipšic, na Pčolinského spieval jeho prvý námestník a priateľ Boris Beňa.

Práve Beňu zastupoval Lipšic ešte ako advokát, keď bol zadržaný vlani počas akcie NAKA Judáš. Podľa informácií Aktuality.sk mal Pčolinský vziať úplatok od obvineného advokáta a podnikateľa Zoroslava Kollára. Za peniaze mal šéf SIS stopnúť jeho odpočúvanie a rozpracovávanie. Či o tomto konkrétne vypovedal Beňa, nie je známe. Ak áno, tak Pčolinského potopil jeho dlhoročný priateľ a spolupracovník. Sám Pčolinský sa vyjadril v rozhovore pre Aktuality.sk, že Beňu pozná ako čestného človeka. Po zvolení do funkcie šéfa SIS si ho dokonca vybral za svojho námestníka. Podľa viacerých zdrojov mali blízky vzťah. Majú sa poznať niekoľko rokov, ešte z čias, keď Beňa za ministra vnútra Roberta Kaliňáka pôsobil ako policajný pridelenec v Rumunsku. Plukovníka Beňu však počas akcie NAKA Judáš zbalili policajti, spolu s bývalým šéfom kontrarozviedky Petrom Gašparovičom. O Beňovi sa toho príliš nevie, no viac svetla môžu vniesť údajné výpovede nebohého podnikateľa Františka Bohma a exšéfa Kriminiálneho úradu Finačnej správy (KÚFS) Ľudovíta Makóa.

Obvineného Beňu majú obaja spomínať ako záchrancu, ktorý zastavil ich rozpracovávanie a odpočúvanie SIS. Je preto možné, že podobné praktiky na pôde SIS mohli fungovať. Zásah Beňu mal popísať Böhm celkom jasne. Koncom roka 2018 ho mal kontaktovať vtedajší policajný funkcionár Norbert Paksi s informáciou, že je odpočúvaný SIS. „O tom som informoval Makóa, ktorý sprostredkoval osobné stretnutie s Borisom Beňom a Petrom Gašparovičom. Na tomto stretnutí mi Boris Beňa potvrdil, že som odpočúvaný SIS a povedal, že to bolo nejaké nedopatrenie, a že najneskôr do 48 hodín to napraví, a tak sa aj stalo,“ mal uviesť vo výpovedi koncom januára Böhm.

Zapletený v tom má byť aj obvinený a zadržaný bývalý šéf kontrarozviedky SIS Peter Gašparovič. S ním mal dokonca nebohý Böhm aj robiť biznis. Podľa neho si zinkasované peniaze delil Gašparovič s Beňom. Böhm si mal spomenúť ešte aj na to, že bol pred Beňom vystríhaný svojím známym Paksim. „Raz mi ho ukazoval a varoval ma pred ním, že si na neho treba dať pozor, lebo je taký zákerný,“ mal vypovedať v polovici novembra minulého roka Böhm. To, že Beňa vynášal informácie o realizovaných výsluchoch, mal potvrdiť aj najznámejší kajúcnik Makó. „Požiadal som Beňu, nech mi preverí, či proti mne niečo NAKA rieši,“ mal vypovedať bývalý šéf KÚFS. Ten mal kontaktovať šéfa NAKA Branislava Zuriana, ktorý to mal potvrdiť.

Ako bude zatiaľ bez svojho riaditeľa SIS fungovať hovorkyňa neurčito komentovala. "Riadenie SIS je v súčasnosti zabezpečené v súlade so zákonom a štatútom SIS schválenom vládou SR," uviedla pre TASR hovorkyňa SIS Zuzana Morávková. Rovnako neurčito sa vyjadril aj minister vnútra Roman Mikulec. „Nemám vopred žiadne informácie o pripravovaných zásahoch NAKA. Uvedené informácie nekomentujem. Vyšetrovateľ je procesne nezávislý," odkázal . Voľné ruky pre policajných vyšetrovateľov deklaruje aj vládna OĽaNO. „Polícia a prokuratúra má po 12 rokoch vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho úplne rozviazané ruky a koná nezávisle. To sme sľúbili voličom pred voľbami, a tak to aj zostane,“ znie vyjadrenie strany.

Zastupovať šéfa SIS bude známa advokátka Eva Mišíková. "Nejaví žiadne známky nervozity, lebo si myslí, že skutočnosti, ktoré bude dokazovať v rámci obhajobného prednesu, presvedčia orgány činné v trestnom konaní, že skutok nespáchal," prezradila o svojom klientovi pre TASR. O prípadnom návrhu na vzatie jej klienta do väzby nechcela špekulovať. "Musela by som mať veštiacu guľu,”

Eva Mišíková Zdroj: Jaroslav Novák/ TASR

Ako je všeobecne známe, Pčolinského brat Peter je šéf poslaneckého klubu Sme rodina. V strane pôsobí aj manželka zadržaného šéfa SIS Adriana. Napriek tomu Kollár hneď ráno listom požiadal prezidentku, aby Pčolinského dočasne postavila mimo službu. Po niekoľkých hodinách tak aj spravila.

Prečítajte si tiež: