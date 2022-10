Dnešný deň bol v parlamente poriadne náročný. Okrem hlasovania o mnohých dôležitých zákonoch a návrhoch sa konalo aj odvolávanie Igora Matoviča. To si nenechali ujsť viaceré politické špičky.

"Z dnešnej účasti v diskusnej relácii Na telo som sa musel ospravedlniť. Mám silné príznaky infekčného ochorenia a musím absolvovať test. Vedenie SMERU- SD vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie účasti relevantného diskutujúceho. Ďakujem za porozumenie." Týmito slovami oznámil v nedeľu Robert Fico svoju neúčasť v relácii TV Markíza Na telo, kde sa mal stretnúť s predsedníčkou Za ľudí Veronikou Remišovou.

Namiesto Fica si to do Markízy namieril Ľuboš Blaha a ako celá relácia dopadla, už dnes všetci vieme...

Každopádne, ubehol deň a pol a Robert Fico sa akoby zázrakom vyliečil. Dôkazom toho sú zábery z dnešného rokovania NR SR, na ktorom sa okrem iného snažila opozícia odvolať Igora Matoviča. Fico si to do parlamentu napochodoval dokonca bez ochranného rúška a ani na jeho hlase nebolo badať, že by sa bol cítil zle.

Dokonca po neúspešnom odvolávaní zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej odznela aj táto výzva:

V pléne Národnej rady SR sa Fico cítil evidentne ako ryba vo vode, o čom svedčia aj veľmi zaujímavé zábery, na ktorých je v družnej debate s bývalou kolegyňou a členkou mimoparlamentného Hlasu-SD Denisou Sakovou. Pohľad na tie zábery stojí za to.

