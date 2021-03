Už po stredajšom večernom rokovaní koaličnej rady v budove Národnej rady všetko nasvedčovalo tomu, že vládu sa podarí udržať. Ďalší deň verejnosť aj médiá očakávali odpoveď na otázku, ako sa to rozhádaným lídrom napokon podarilo. Tá však najmä vzhľadom na pomerne prekvapivú rannú raziu NAKA a následné zadržanie riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského dlho neprichádzala.

Verejnosť ako prvý do istej miery upokojil predseda parlamentu Boris Kollár. Ten v diskusnej relácii v Rádiu Expres vyhlásil, že kríza je naozaj zažehnaná. „Včera sme sa dohodli. Verejnosti všetko oznámime spoločne na tlačovej konferencii," uviedol v diskusii Braňa Závodského. Na otázku, ako budú riešiť prípadné ďalšie konflikty, odpovedal: „Dohodli sme sa, že každý utorok sa budeme stretávať u jedného predsedu na pracovnom obede. Aby sme si vedeli konflikty, pri normálnej atmosfére, vyjasniť." Dohoda je podľa Sulíka „veľmi dobrá“, ale nie je úplne definitívna. „Sú tam ešte nejaké detaily, ktoré chceme doriešiť dnes," povedal s tým, že SaS je spokojná s vývojom. Líder SaS však nakoniec oznámil, že rokovania nepovažuje za ukončené, a preto nepríde ani na tlačovú besedu koalície.

Po napínavom čakaní napokon zvolal premiér včera poobede konferenciu, kde oznámil, že Krajčí končí ako minister zdravotníctva. On sám dodal, že nechce robiť „obštrukcie" a nie je prilepený na svojej stoličke. Z funkcie by však mal podľa premiéra odchádzať postupne, ešte niekoľko týždňov by mal Krajčí pomáhať novému šéfovi rezortu. Ten súčasný by sa podľa kuloárnych informácií mal po demisii vrátiť do parlamentu, kde by sa mal stať predsedom zdravotníckeho výboru. Nahradil by tak Janku Bittó Cigánikovú, čo je pre zmenu ústretový krok od SaS.

Opozícia vidí odchod ministra úplne inak. „Podhodenie neschopného ministra verejnosti je len snahou prekryť väčší problém tejto vládnej koalície, a tým je premiér Matovič a jeho štýl vládnutia. Potvrdilo sa to, čo sme od začiatku tvrdili. Richard Sulík len napínal svaly, aby opäť stiahol chvost. Viac sa strápniť nemohol,“ adresoval ostré slová poslanec Erik Tomáš.

Podľa politológa Tomáša Koziaka sú takéto koaličné krízy normálne. „Koalícia je akýsi vzťah. A v každom vzťahu prichádza kríza a prechádza si rôznymi situáciami, je to prirodzené,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ. Podľa jeho slov, je však zažehnaná len aktuálna koaličná kríza. „Nech sa dohodnú akokoľvek, egá pána Sulíka a Matoviča sú tak veľké, že budú do seba narážať stále,“ doplnil, že je to len výsledok komunikácie štvorkoalície a spôsobu jej vládnutia. Budúcnosť koalície je podľa neho neistá.

Napriek súčasnej situácii politológ Miroslav Řadek neverí, že koalícia vydrží. Podľa jeho slov opäť takáto situácia nastane, najmä ak koaliční partneri „neodložia svoje scénky a emócie“. „Komunikácia nie je silnou stránkou aktuálnej koalície. Nemajú dostatok empatie voči druhým a všetci si presadzujú svoje názory,“ uzavrel. Aký signál dáva kríza slovenskej spoločnosti sa ani jeden z politológov neodvážil povedať.

Opozičný poslanec Matúš Šutaj Eštók pre denník uviedol, že to bolo celé len divadlo na prekrytie aktuálnej pandemickej situácie. „My sme to hovorili už minulý týždeň, že sa nič neudeje. Celé je to len divadlo, lebo koalícia nevie ako má riadiť štát,“ dodáva, že je to len odkaz premiérovi a celej spoločnosti, že si Igor Matovič môže vládnuť tak ako doteraz a komunikovať ako chce. „Jeho koaliční partneri, aj pán Sulík aj pani Remišová, len ukázali, že sú priviazaní na stoličky,“ uzavrel.

Koaličnú krízu vyvolali viaceré faktory. Nákup neregistrovanej vakcíny Sputnik V, vulgárne útoky a statusy premiéra a verejné výzvy pre koaličných partnerov. Aj to sú dôvody, pre ktoré sa koaličné strany SaS a Za ľudí vzbúrili a žiadajú výmenu premiéra a ministra zdravotníctva. Premiér im však odkázal, že necíti potrebu z koalície odísť.