Jednotkou na kandidátke nie je nikto šokujúci, podľa očakávania je to sám expremiér Pellegrini. Pomerne pochopiteľné sú aj ďalšie miesta, ktoré obsadili Denisa Saková (47), Richard Raši (52), Erik Tomáš (48) či nová podpredsedníčka Zuzana Dolinková (40).

O to viac však zaskočilo 11. miesto Žigu. Ten je na základe výpovede obžalovanej Moniky Jankovskej (52) obvinený z podplácania. Žiga chcel podľa obvinenia práve prostredníctvom Jankovskej poskytnúť úplatok vo výške 100-tisíc eur sudkyni Najvyššieho súdu. „Je prekvapivé, že je tak vysoko. V posledných mesiacoch sa snažil byť v úzadí,“ pripomenul politológ Jozef Lenč pre TV JOJ. Spýtali sme sa Hlasu, či sa neobávajú, že Žiga bude v predvolebnej kampani terčom kritiky, čo by mohlo ublížiť volebnému výsledku strany. Na našu otázku do uzávierky neodpovedali. Pravdou však je, že by to vo voľbách nemusela byť až taká prekážka, keďže najväčší konkurent Hlasu v boji o víťazstvo je Smer Roberta Fica (58) a ten obvinenia svojich kandidátov a kamarátov už ani porátať nevie.

Prekvapením je aj 7. miesto na kandidátke patriace nitrianskemu županovi Branislavovi Becíkovi (45), ktorého firma čerpala dotácie od PPA za vlád Smeru. Osmičkou je odborník na samosprávy Michal Kaliňák (43), ktorý je s Hlasom spájaný ešte kratšie ako Becík. Deviatkou je nedávny líder Dobrej voľby Tomáš Drucker (44). Na zvoliteľnom 23. mieste je špecialistka na trestné právo a bývalá rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská (55). Tá bola odvolaná z funkcie rektorky po tom, ako inštruktor akadémie Vladimir Šeparnev postrelil kadetku Mišku počas krúžku, ktorý bol zakázaný. Kurilovská čelila v tom čase kritike, že nezvládla riadenie školy.

Pellegrini pri predstavovaní kandidátky povedal, že Hlas je stranou konsenzu, spolupráce a nie konfliktu: „Hlavným cieľom Hlasu je vybudovať zo Slovenska silný štát, ktorý sa dokáže postarať o každého jedného človeka.“ Vzhľadom na aktuálne preferencie sa zdá, že práve Hlas určí, aká bude vláda. Zo strán, ktoré nevylúčili Smer z povolebnej spolupráce, sa totiž do parlamentu môžu dostať iba Republika a SNS. Povolebný postoj Sme rodina je tiež otázny, no ani tak by to Ficovi bez Pellegriniho pomoci nestačilo. Bez Hlasu by nemali na zostrojenie koalície ani PS, SaS, OĽANO, KDH, Sme rodina a Demokrati. „Prvou voľbou bude pre Pellegriniho vláda bez Smeru,“ myslí si Lenč. Hlas vylúčil zo spolupráce OĽANO a ĽSNS, no podľa slov Pellegriniho by neradi spolupracovali aj so subjektmi, ktoré sú extrémistické a vnášajú medzi ľudí nenávisť.

