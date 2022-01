ZATVORIŤ školy počas omikronu alebo ich nechať otvorené? Väčšina rodičov má JASNÝ názor!

Väčšina rodičov je za to, aby školy na Slovensku ostali otvorené aj v prípade zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý si dal vypracovať rezort školstva na vzorke viac ako tisíc respondentov. Počas návštevy škôl v Levoči to vo štvrtok potvrdil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).