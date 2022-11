„Nikto nebol zranený, akurát vodič sa nadýchal splodín horenia,“ konkretizoval operačný dôstojník. Zasahovalo sedem hasičov s dvoma cisternami. „Zásah ešte prebieha, aj keď jednotka hasičov sa už pomaly vracia na základňu. Požiar je uhasený. Výšku škody, ako aj to, ako k nemu prišlo, budeme vedieť až po spracovaní správy zo zásahu. Príčinu vzniku požiaru určí zisťovateľ, ktorý je spolu s políciou stále na mieste udalosti,“ uviedol krátko pred pol šiestou podvečer pre agentúru SITA operačný dôstojník.

Ako za Dopravný podnik mesta Prešov (DPmP) doplnil hovorca mesta Vladimír Tomek, požiar vo vozidle, idúcom na linke 41, vypukol zhruba okolo 16:30. „Oheň sa rýchlo rozšíril do celého interiéru autobusu, pričom požiar sa podarilo zlikvidovať až privolaným jednotkám Hasičského a záchranného zboru SR," skonštatoval Tomek s tým, že k zraneniu osôb nedošlo v dôsledku toho, že spoj na tejto zastávke ešte len začínal a cestujúci do vozidla ani nestihli nastúpiť. „Vodiča autobusu prevzala do starostlivosti rýchla zdravotná pomoc, pretože sa nadýchal splodín z horenia," dodal.

Vozidlo, ktoré začalo horieť, mal Dopravný podnik mesta Prešov v prevádzke viac ako sedem rokov. „Autobus Rošero First s číslom 390 bol zakúpený koncom roka 2014 ako nové vozidlo. Do premávky bol zaradený v prvej polovici roka 2015. Na vozidlách tohto typu sme doposiaľ neevidovali podobný incident ani poruchy," skonštatoval pre agentúru SITA hovorca mesta. Dodal, že vzhľadom na rozsah poškodenia vozidla predpokladajú jeho vyradenie z evidencie.