Pandémia koronavírusu, ktorá si v posledných dňoch vyžiadala ďalšie stovky nakazených, postavila do pozoru aj premiéra Igora Matoviča a hlavného hygienika Jána Mikasa. Počas rokovania ústredného krízového štábu zverejnili nové opatrenia.

Ústredný krízový štáb rokoval dnes celé hodiny. Nakoniec premiér a hlyvný hygienik predstavili základné opatrenia. Majú platiť od prvého októbra. "Dovtedy, kým nezlomíme krivku z rastúcej na klesajúcu," povedal premiér Igor Matovič.



Čo sa teda chystá?

Opatrenia na hraniciach

"Slovenská republika pristúpi k opatreniam, ktoré sa týkajú Rakúska a Maďarska,"povedal Mikas s tým, že zostávajú na zozname menej rizikových krajín. "Na Slovensku sa výrazne zhoršila epidemiologická situácia," vysvetlil.

Hromadné podujatia

Zakážeme hromadné podujatia s výnimkami ako svadby, pohreby, či orgány verejnej moci. "Alebo všetci zúčastnení musia mať negatívny test nie starší ako 12 hodín," dodal jednu z podmienok. Upriamil pozornosť na rodinné oslavy. "Odporúčame, aby tieto oslavy preložili na vhodnejšiu dobu," vyzval Mikas.



Verejné stravovanie

Prevádzky budú fungovať budú od 6. do 22. hodiny. "Chceli by sme vyzvať a odporučiť - kto sa nachádza v prevdzkach - aby nosili rúško,"prízvukoval premiér Igor Matovič. Rúško by ľudia mali mať nasadené stále bez okamihov jedenia a pitia.



Obchodné domy



Obmedzený počet ľudí v prevádzke - teda 10m2 pre jedného zákazníka, dodržiavanie odstupu 2 metre, rúško na tvári. "Budeme vyžadovať, aby bol limitovaný počet košíkov," dodal Matovič. Pri vstupe zákazníci prejdú kontrolou.



Nosenie rúšok

Tie sa budú nosiť na druhom stupni škôl, na prvom stupni ich odborníci odporúčajú. Rovnako tak pri interiérových športových aktivitách, v exteriéri - ak sa nachádzame od cudzích ľudí na krátke vzdialenosti.



Núdzový stav

Návrh je predložený na rokovanie vlády. "Nebude len na oblasť zdravotníctva,"povedal premiér.