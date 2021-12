Doslova celé Slovensko žilo takmer dva týždne témou 500-eurových poukážok, ktorými chcel minister financií Igor Matovič motivovať dôchodcov, aby sa dali zaočkovať. Túto finančnú „injekciu" mali mať možnosť využiť v gastro sektore, hoteloch či službách, ktoré najviac trpia počas pandémie koronavírusu. Od samého začiatku však bolo zjavné, že návrh pravdepodobne neschvália poslanci NR SR, a tak ho líder OĽaNO spoločne s kolegami z vlády výrazne korigoval. Vznikol tak nápad na odmenu 300 a 200 eur pre zaočkovaných ľudí nad 60 rokov, ktorý bol v parlamente následne schválený v skrátenom konaní. Peniaze budú dôchodcom vyplatené na pošte.

Paradoxom je, že na spomínaných 300 eur má nárok aj niekoľko poslancov NR SR, ktorí už spadajú do požadovanej vekovej kategórie. Bez ohľadu na to, či za návrh hlasovali, sme sa ich spýtali, čo si o finančnej motivácii na očkovanie myslia a ako prípadne s peniazmi naložia.

Igor Matovič vymyslel po očkovacej lotérii nový spôsob, ako motivovať k očkovaniu. Tentokrát sa zameral na ľudí 60+. Zdroj: Martin Baumann

ANKETA:1. Súhlasíte s povinným očkovaním nad 60 rokov? 2. Je podľa vás motivácia 300 € dostatočná? Hlasovali ste za návrh? 3. Kde by ste peniaze minuli, prípadne plánujete sa týchto financií vzdať?

Jaroslav Karahuta (Sme rodina):

1. Za hnutie Sme rodina sme vyjadrili spoločný súhlas proti povinnému očkovaniu.

2. Motivácia 300 eur je určite zaujímavá. Sme rodina hlasovala aj za poukazy, pretože na jednej strane to stimuluje ľudí na očkovanie, súčasne sa prostredníctvom dôchodcov podporí sektor, ktorý je najviac postihnutý (služby, reštaurácie). Hlasovali sme za myšlienku, že je dobrá, ale detaily sa mali doladiť v prvom a druhom čítaní, čo sa vlastne aj stalo. Je oveľa lepšie motivovať ľudí na očkovanie, ako niečo prikazovať.

Viacero zaočkovaných poslancov NR SR nad 60 rokov má právo na odmenu 300 eur. Jedným z nich je aj Jaroslav Karahuta. Zdroj: MARTIN DOMOK

3. Zrieknuť sa týchto peňazí to vyzerá pekne politicky, ale je to populistické. Ja by som ich skôr niekomu daroval, kto by ich využil v službách a v sektore, ktorý ich potrebuje. Pre mňa by bolo teda oveľa lepšie ich niekomu dať a zaplatiť napríklad niekomu na mesiac reštauráciu. Pre každého človeka je to zaujímavá suma. Peniaze by však mali skončiť tam, kde bola aj pôvodná myšlienka, čiže v službách, cestovnom ruchu a reštauráciách.

Rudolf Zajac (exminister zdravotníctva):

1. Súhlasím nielen s povinným očkovaním ľudí nad 60 rokov, ale aj so všeobecným povinným očkovaním. Po prvé, z ústavnoprávneho hľadiska je to možné. Po druhé, povinné očkovanie existuje aj v iných oblastiach. A po tretie, v tejto situácii, keď sa na Slovensku nepodarilo dobrovoľne zaočkovať ani 50 % ľudí, je to nevyhnutné z celospoločenského hľadiska.

Aj expolitik Rudolf Zajac má nárok na 300-eurovú odmenu. Ako ju využije? Zdroj: fd

2. 300-eurovú motiváciu na očkovanie považujem za nezmysel. Je to absurdné kupovanie ľudí ako nejaká náhrada za normálne presviedčanie ľudí o tom, že sa majú dať zaočkovať. Je to veľmi podobné lotérii, čo je podľa mňa čisté osobné zneužívanie verejných financií.

3. Keď raz poviem, že to považujem za úplne kontraproduktívne, tak tým hovorím aj to, že by som nepokladal za rozumné takéto peniaze prijať.

Článok pokračuje na ďalšej strane.