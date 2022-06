Tabák sa prvýkrát dostala výraznejšie do povedomia verejnosti, keď takto pred rokom zverejnila fotografiu, ako sa kúpe v Studenom potoku v chránenom území Tatranského národného parku. Schytala za to vlnu kritiky od verejnosti a od Slovenskej inšpekcie životného prostredia dostala pokutu 500 eur. Nedávno zaujala hlasovaním proti tomu, aby súd mohol rozhodovať o väzbe obvineného expremiéra Roberta Fica, za čo bola vylúčená z klubu OĽANO.

Poslankyňa ale zažíva aj oveľa príjemnejšie chvíle. Tie sú častokrát spojené hlavne so športom. „V týchto dňoch sme uzavreli 1. ročník projektu Školský šport, ktorý počas uplynulých dní vyvrcholil pod názvom SUPERfinále 2022 v Šamoríne, Trenčíne, Piešťanoch a Prešove,“ napísala Tabák na sociálnej sieti s tým, že žiakov prišli podporiť aj známe športové osobnosti. Najnovšie sa poslankyňa priznala, že jej pomáha aj joga, ktorej sa snaží venovať minimálne raz za mesiac.

Minulosť poslankyne je spojená čisto so športom. Ako vychádzajúca hviezda dosiahla výborné výsledky v prestížnych tenisových grandslamových turnajoch. Na French Open do dostala semifinále štvorhry a na Wimbledone sa jej to isté podarilo dokonca vo dvojhre. Kariéru skončila v mladom veku pre pretrvávajúce zdravotné ťažkosti. Teraz chce ale podať pomocnú ruku ostatným, a to dokonca zadarmo!

Pozrite sa v galérii, ako chce Romana Tabák pomôcť s rozvojom vašich športových kvalít.

