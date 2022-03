Ak by sa Moskva rozhodla zaútočiť na letisko v Užhorode, stačí jedna malá nepresnosť, a rakety zasiahnu aj Slovensko. Čo to bude pre nás znamenať?

Letisko v Užhorode je od Slovenska vzdialené len niekoľko metrov. Ak sa teda Putinova armáda rozhodne napadnút aj tento bod Ukrajiny, riskuje tým, že zasiahne členský štát NATO, čo by automaticky znamenalo jasnú a tvrdú odpoveď. Zapletie sa teda Slovensko do vojny? Naď si myslí, že to je reálne.

Minister obrany zdôraznil, že agresia Ruskej federácie na Ukrajine má priamy bezpečnostný dosah aj na územie SR. "Vzhľadom na to, že očakávame v dohľadnej dobe aj priame vojenské útoky Ruskej federácie na letisko Užhorod, ktoré je na hranici so SR, to má, samozrejme, aj vojenské implikácie," uviedol Naď.

Doteraz sa mestu, ktoré sa dotýka slovenských hraníc, útoky ruskej armády vyhýbali, no to sa môže najbližšie dni zmeniť. Ľudia však neveria, že k útoku dôjde, v meste sa cítia bezpečne. V oblasti Užhorodu síce počiť výbuchy, ale nie od ruských rakiet. Ide len o cvičenie teritoriálnej obrany.

