Prezidentka Zuzana Čaputová (48) je známa tým, že verejnými financiami príliš neplytvá. V prezidentskom paláci predstavila ešte v roku 2020 plán uhlíkovo neutrálnej kancelárie, pravidelne nosí niektoré šaty na viacero spoločenských akcií a stretnutí a z času na čas využije aj na cestu do zahraničia verejnú dopravu. Napriek tejto sympatickej šetrnosti by si finančnú injekciu do rekonštrukcie zaslúžila budova jej kancelárie v Košiciach, ktorá je doslova v žalostnom stave.

Prezidentka Zuzana Čaputová od pondelka (25. 4.) do minulého piatka úradovala z regionálneho pracoviska prezidentskej kancelárie v Košiciach. V druhom najväčšom meste Slovenska prijala aj nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Strela sa aj s občanmi, so zástupcami samosprávy košického a prešovského regiónu, zástupcami neziskového sektora i matkami samoživiteľkami. Okrem iného navštívila aj vojenský výcvikový priestor v Kamenici nad Cirochou, niekoľko firiem či intervenčné centrum pre obete domáceho násilia v Košickom kraji Fenestra.

Pripomenula, že domáce násilie počas pandémie značne stúplo a naďalej zostáva vážnym problémom. Týždňové úradovanie na východnom Slovenku zavŕšila prehliadkou Premonštrátskeho kláštora v Jasove. „Bolo by dobré, keby o ňom ľudia na Slovensku vedeli,“ konštatovala. “Prezidentkin program počas úradovania z Košíc bol veľmi intenzívny. Absolvovala desiatky rokovaní so zástupcami samospráv, firiem a množstvo rozhovorov s osobnosťami, aktivistami a občanmi z východného Slovenska. Stretla som množstvo úprimných a láskavých ľudí, vďaka ktorým sa v Košiciach cítila ako doma,” uviedol Jozef Matej z tlačového odboru Kancelárie prezidenta SR. Ako dodal, košická "pobočka" funguje bezproblémovo aj v čase, keď v nej prezidentka nie je: "Košická kancelária komunikuje s Kanceláriou prezidentky v Bratislave pravidelne. Intenzita je závislá aj podľa počtu podnetov, ktoré pracovisko v Košiciach príjme a podľa pracovného programu prezidentky.

Prezidentku prišiel pozdraviť aj jej predchodca Rudolf Schuster. Zdroj: tm

Niekoľko stretnutí absolvovala priamo v sídle spomínanej kancelárie, kam ju okrem predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana prišiel navštíviť aj jej predchodca v úrade Rudolf Schuster. Ten do svojho bývalého úradu vkročil s kyticou kvetov a so žoviálnymi slovami: „Keď nepríde Mohamed do Bratislavy, príde Bratislava k Mohamedovi,“ zavtipkoval. Jeho prítomnosť bola príjemná podľa všetkého aj pre samotnú Čaputovú. „Rudolf Schuster je príkladom toho, že z politiky sa dá odísť so cťou. Nemusí sa nikam schovávať a nikam utekať. Prechádzka centrom Košíc je pre neho a pre ľudí, ktorých stretne, dodnes príjemný zážitok. A takým zážitkom bol náš rozhovor aj pre mňa,“ uviedla prezidentka.

Exprezident Schuster sa pri vkročení na sekretariát prihovoril aj miestnym pracovníčkam, ktorých sa opýtal: „Vy tu ešte pracujete? Ešte vás pani prezidentka nevyhodila?“ Zrejme narážal na to, že spomínané dámy sú v úrade už istým inventárom. Ako sa však ukázalo, zamestnanci kancelárie nie sú tým jediným, čo sa v Košiciach dlhé roky nezmenilo. Svedčí o tom doslova žalostný pohľad na samotnú budovu. Ošarpaná a zašpinená omietka, rozpadnuté schody či rozbité okná jednoznačne dobrý obraz na inštitút prezidenta SR nehádžu. Možno by nebolo na škodu, keby sa prezidentka v tomto prípade buchla po vrecku a vrátila košickej kancelárii punc, aký si zaslúži. Jozef Matej z tlačového odboru KPSR nám prisľúbil odpovede na tieto otázky v priebehu týždňa. Po doručení ich zverejníme v našom denníku a na webe pluska.sk.