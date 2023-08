Návrh na jej vypočutie podali štyria členovia Súdnej rady na čele s predsedom Jánom Mazákom. Zároveň žiadosť o vypočutie poslala aj Pamela Záleská deň pred zasadnutím Súdnej rady jej šéfovi. Nie všetkým členom rady sa tento postup pozdával.

Vo svojej obhajobe pred sudcami na úvod Záleská okrem iného uviedla, že informácie o svojej osobe týkajúce sa videa a vzťahu s novinárkou Tódovou posledný týždeň nesledovala. A vzťah so známou redaktorkou netajila. „Ja som sa neskrývala šiltovkou a slnečnými okuliarmi,“ argumentovala Záleská. „Minimálne traja členovia Súdnej rady ma s Monikou Tódovou už skôr videli,“ pokračovala vo svojej obhajobe sudkyňa ŠTS aj so slovami: „ Som nevinná. Ten, kto urobil to video, neobjavil Ameriku.“

Odhalenie, že Záleská je ubytovaná v jednej izbe s novinárkou v zariadení Vila Zvonica v Novej Lesnej, priniesol youtuber Martin Daňo ešte minulý týždeň. Daňo sa podľa sudkyne ubytoval v rovnakom penzióne pod falošným menom. Nepozvanej návšteve sa podarilo zachytiť prekvapené ženy, sudkyňu a novinárku, na spoločnom pobyte v Tatrách. Video sa rýchlo šírilo internetom, stalo sa vážnou spoločenskou témou pre možný konflikt záujmov.

Odhalenie aktivistu komentovali politici, experti, sudcovia aj verejnosť.

Problém je, že novinárka Tódová píše o veľkých trestných kauzách, v ktorých rozhoduje sudkyňa Záleská, ktorá je zároveň jej priateľkou. „Rozhodujem sa na základe dôkazov, nie na základe niekoho objednávky alebo diktátu. Moje rozsudky sa nedajú kúpiť,“ zdôraznila pred členmi Súdnej rady Pamela Záleská. Jej vzťah s novinárkou je podľa nej čisto osobný. Tvrdí, že nemá vplyv na jej rozhodovanie. S týmto hodnotením však nesúhlasili všetci. „Podali sme vlastný návrh na zaradenie bodu Stanovisko k sudcovskej etike vo vzťahu s novinármi,“ povedala sudkyňa Dana Jelínková Dudzíková, členka Súdnej rady.

Sudkyňu Marcelu Kosovú zaujímalo, prečo sa Záleská nevylúčila, keď bola krátky čas členkou senátu v prípade vraždy Jána Kuciaka. Novinárku Tódovú totiž sledovalo komando, ktoré platil Marián Kočner. Sudkyňa Záleská tvrdí, že v čase, keď bola členkou senátu, z ničoho nevyplývalo, že by bola novinárka Tódová svedkyňou, poškodenou či obvinenou. Nevidela tak dôvod na svoje vylúčenie.

Na rokovaní Súdnej rady to miestami vyzeralo ako v bojovom ringu, diskusia prerastala do hádok, vzduchom lietali aj ostré výčitky. „Vy ste sa sami ponúkli, že sem prídete. Ja sa tu na vás nebudem usmievať,“ odkázala Záleskej Kosová. Rozhádzané sudkyne musel krotiť predseda Súdnej rady Ján Mazák. „Riešime tu zložité veci. Nechápem, prečo sa tu kričí.“

Záleská nakoniec vyhlásila, že ona ako sudkyňa konflikt záujmov necíti a poriadky by si mali urobiť v denníku, ktorý zamestnáva jej priateľku. „Žiadny konflikt záujmov, pre boha živého, ja ako sudkyňa nemám. Konflikt záujmov môže mať novinár. To nech si vyriešia pani redaktorka Tódová a redakcia Denníka N. Ja nie som zodpovedná za publikované články,“ odkázala Záleská.

Niektoré sudkyne sa Záleskej pýtali na povahu vzťahu s novinárkou Tódovou už v marci tohto roka, a to v súvislosti s údajným únikom informácií. Napríklad Dana Jelinková Dudzíková kritizovala Záleskú za to, že zahmlievala a neposkytla všetky podrobné informácie o priateľstve s novinárkou.

Diskusia k nezávislosti rozhodovania sudkyne Záleskej na Súdnej rade trvala dlhé štyri hodiny. Súdna rada neprijala žiadne uznesenie a nemá v pláne v budúcnosti o uznesení hlasovať. Sudcovia debatu ukončili konštatovaním, že pre nich je významná už samotná debata. Záleská pred Súdnou radou už raz úspešná nebola. Vlani, keď sa uchádzala o členstvo v Súdnej rade, nezískala podporu.