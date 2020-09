Netradičné rokovanie s hlavným hygienikom Jánom Mikasom prebehlo dnes na Úrade vlády, no nie v budove, ako by ste to čakali. Tam totiž nebolo miesto.

Poslanci OĽaNO spolu s Mikasom sa preto presunuli na skutočne netradičné miesto, do altánku Úradu vlády.

"Rokovanie s hlavným hygienikom v altánku na Úrade vlády. Nebolo nikde voľné miesto. Zatiaľ to vyzerá tak, že kultúra aj šport si vydýchne.Ďakujeme hygienikom za skutočnú snahu diskutovať a prijímať naše argumenty. A najmä hľadať východiská," napísala na sociálnej sieti poslankyňa za OĽaNO Monika Kozelová.

Poslanci s Jánom Mikasom rokovali o podmienkach na športoviskách a kultúrnych podujatiach. Aké sú výsledné obmedzenia, si prečítajte TU >>>