Do kategórie úsmevných rozhodne patrí bilbord hnutia Sme rodina, ktorý si všimol náš čitateľ Ladislav. Počas prechádzky v Košiciach na Alejovej ulici sa do očí predsedu strany Borisa Kollára zahľadel nádherný bocian. „Vieme, že tento vták symbolizuje prírastok do rodiny. Tak mi hneď napadlo, či neoznamuje ďalšie dieťa Borisa Kollára,” s úsmevom komentoval Ladislav.

TENTO, ALE AJ MNOHO ĎALŠÍCH ÚSMEVNÝCH BILBORDOV NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII. STAČÍ KLIKNÚŤ SEM!

Terčom posmeškov sa nedávno stali aj kresťanskí demokrati. Tentoraz to však nemalo vôbec nič spoločné s kontroverzným výrokom predsedu KDH Milana Majerského na margo LGBTI+. Sociálne siete obletela zdanlivo nevinná fotografia predvolebného bilbordu KDH. Pozorný občan si však veľmi rýchlo všimne kamenný kríž za reklamným pútačom. Dôvod? Bilbord skutočne „skrášľuje" oplotenie cintorína. „Veď neklame... Za tým plotom už netreba ráno vstávať, žiadna práca, žiadne prachy, žiadna závisť... už len Boží pokoj!“ komentoval jeden z komentujúcich. „Cintorín – to je skvelá voľba. Nech všetci pochopia...“ nadviazal ďalší.

Pozoruhodné na tom je, že ani v KDH donedávna vôbec netušili, kto určil umiestnenie predvolebného pútača pred miesto posledného odpočinku. Rovnako nevedeli ani to, že sa tam ich bilbord nachádza! Našej redakcii sa podarilo zistiť, že tvár predsedu kresťanských demokratov je zavesená na plote obecného cintorína v obci Baška pri Košiciach.

„Umiestňovanie reklamných materiálov sa deje na základe pokynov volebného štábu, avšak o vyvesení uvedenej reklamy štáb nebol informovaný,“ napísala pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa hnutia Lenka Halamová. „V KDH to, samozrejme, považujeme za nevhodné a v prípade, že ide o umiestnenie na plote cintorína, budeme požadovať okamžité zvesenie.“ Lokalitu bilbordu sme poskytli KDH. Hnutie následne zistilo, že plachta bola na plot cintorína umiestnená so súhlasom starostu obce Jána Serbina. Medzičasom ju odstránili.

Na východe Slovenska ešte zostaneme. V uliciach druhého najväčšieho mesta Slovenska sa objavil aj pútač Progresívneho Slovenska s tvárou bývalej šéfky strany Ireny Bihariovej. Bilbord, hlásajúci dôstojnú budúcnosť, stojí rovno vedľa pútača stavebnej spoločnosti so sexistickým podtónom. Toľko k tej dôstojnosti.

Expert na marketingovú komunikáciu Pavol Minár nám v telefonickom rozhovore ozrejmil, že politické strany často nemajú dostatok priestoru a času na to, aby mohli skontrolovať každý jeden reklamný priestor. Na papieri by síce mali „odklepnúť“ každý jeden bilbord, no keď od reklamnej agentúry nakupujú vo veľkom, povedzme aj v stovkách, ba až v tisíckach reklamných plôch, odkontrolovať každý jeden priestor by zabralo mesiace.