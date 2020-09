Pavol Krúpa je zakladateľom finančnej skupiny Arca Capital, pod ktorú patrí aj firma Arca Investments. Práve do tejto investičnej firmy vložila svoje peniaze aj manželka premiéra Igora Matoviča. Práve o zakladateľovi krachujúcej Arcy sa povráva, že je pekným kvietkom a problémy sa nevyhýbajú ani jeho rodine.

Začiatky a Arca Capital

Pavol Krúpa je slovenský podnikateľ a finančník, ktorý pôsobí na Slovensku. ale aj v Českej republike a na Ukrajine. Je majiteľom investičnej spoločnosti Krupa Global Investments a v minulosti bol akcionárom a zakladateľom v súčasnosti intenzívne prepieranej skupiny Arca Capital. Jeho podnikanie ktirici opisujú ako "agresívne skupovanie firiem vo finančných problémoch, ktoré následne ovládne".

Vysokú školu ekonomickú absolvoval v roku 1994, ale podnikať začal už na strednej. V Rakúsku nakupoval za pár stovák bundy, ktoré pred ďalšou sezónou predával za viac než 2 tisícky korún. Neskôr s Petrom Krištofovičom založil spoločnosť, ktorá podomovo predávala finančné a poisťovacie produkty.

V roku 2003 založil na Slovensku spoločnosť Arca Capital. Tá sa zameriavala na správu aktív, energetiku a hľadanie obchodných príležitostí. Skupina Arca pôsobí predovšetkým v strednej a východnej Európe, má zastúpenie v Bratislave, Prahe, Londýne a v Kyjeve a spravuje aktíva presahujúce 1,4 miliardy eur. Krúpa skupinu opustil ešte v roku 2018. Dnes táto spoločnosť krachuje.

Pavol Krúpa Zdroj: Krupa Global Investments

Čudesné praktiky?

Pavol Krúpa v októbri 2007 kúpil akcie spoločnosti Moravia Energo od bývalého českého premiéra Stanislava Grossa, a to za cca 110 miliónov slovenských korún. Potom Krúpa tvrdil, že si akcie chce ponechať tri až päť rokov, aby ich vzápätí predal podnikateľovi Tomášovi Chrenkovi za približne 150 miliónov slovenských korún. Tento obchod vyvolal podozrenie, že Pavol Krúpa sa na tejto transakcii podieľal za výraznú províziu. Cieľom údajne mohla byť snaha naoko zlegalizovať Grossovo zbohatnutie.

Do politiky sa však zaplietol aj počas svojho podnikania na Ukrajine. V tomto prípade mal viackrát pripustiť korumpovanie ukrajinských úradníkov a politikov. V roku 2013 mal dokonca zverejniť vyhlásenie, v ktorom schvaľoval uväznenie bývalej ukrajinskej premiérky Julie Tymošenkovej a neskôr ju označiť za skorumpovanú. Vtedajšieho ukrajinského prezidenta Janukoviča vychvaľoval už v roku 2010. Tvrdil, že Ukrajina jednoducho potrebuje vládu silnej ruky.

Snímka je ešte z čias, keď bol Janukovyč prezidentom. Pred nahnevanými ľuďmi musel ujsť do Ruska. Zdroj: Profimedia.sk

Kauzy, kauzy, kauzičky

Od konca roka 2006 viedla pološtátne energetická spoločnosť ČEZ a.s. súdny spor s bývalými minoritnými akcionármi Severomoravské energetiky o doplatení hodnoty ich akcií vo výške 20 miliónov korún. V roku 2013 do sporu skryto vstúpila Krupová spoločnosť Arca Capital a ČEZ bol náhle ochotn vyplatiť 349 miliónov slovenských korún, z čoho Arca Capital získala 166,4 milióna. Obchod vzbudil pozornosť Finančného analytického útvaru ministerstva financií a viedol až k zásahu polície, ktorá nechala celú sumu zmraziť a viedla v danej veci vyšetrovanie.

Pavol Krúpa neskôr médiám vysvetľoval, že si iba prečítal výročnú správu spoločnosti ČEZ a pritom ho napadlo, ako je v tomto spore pozícia ČEZ slabá, a že by na celej veci mohol zarobiť. O dva týždne potom vyšlo najavo, že ČEZ podala trestné oznámenie na svojho bývalého zamestnanca, ktorý zrejme z firmy vynášal interné informácie a ktorého priamy príbuzný z tohto obchodu profitoval.

V novembri 2016 sa Pavol Krúpa vyjadril, že by vedel zarobiť aj na vtedy krachujúcim podniku ČKD. Povedal, že dokáže speňažiť majetok, ktorý by v ČKD stále mal byť. Následne sa ukázalo, že Krúpa vo svojej Arca Capital zamestnal bývalú finančnú riaditeľku ČKD Soňu Vladárovú ako investičný riaditeľku a zároveň aj členku dozornej rady. Tá bola následne v apríli 2018 obvinená Národnou centrálou proti organizovanému zločinu z účasti na daňových podvodoch v ČKD.

Plné ruky darčekov: Podnikateľ a finančník Pavol Krúpa, ktorý žije v Česku, priniesol pekne zabalené prekvapenia. Milionár je známy taktikou, že jeho obchodné aktivity sú často sústredené na oslabených súperov. Zdroj: Emil Vaško

Ocenenie od Zemana za vydieranie?

Prístup v kauze OKD a tlak vyvíjaný na Zdeňka Bakalu ocenil prezident Miloša Zemana, ktorý ho v roku 2018 vyznamenal Medailov za zásluhy pre osoby, ktoré sa zaslúžili o rozvoj štátu, alebo územný samosprávny celok v oblasti hospodárskej, vedy, techniky, kultúry, umenia, športu, výchovy a školstva, obrany, bezpečnosti štátu, alebo občanov. Bakala ho však následne žaloval pretože ho mal Krúpa vydierať a požadovať desiatky miliónov dolárov. Na výmenu mu mal sľúbiť, že skončí s masívnou kampaňou proti jeho osobe.

Krúpa pritom patrí k výrazným podporovateľom súčasného Českého prezidenta Miloše Zemana a nemálo finančných prostreidkov mal vynaložiť aj na jeho kampaň.

Známy milovník alkoholu je aj český prezident Miloš Zeman (75). Zdroj: profimedia

Taká normálna rodinka

Horšie na tom však nie je ani Krúpov brat Jozef, ktorý je bývalý novinár a podnikateľ. V súčasnosti je starostom bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica. Jeho syn Juraj sa preslávil minimálne tak, ako jeho starší rodinný prílušníci. Medzi jehio najspanilejšie počiny patrila streľba z air-softovej. Na Bratislavčanov strieľal s partiou kamarátov z idúceho auta, až kým ich na Lamačskej ceste nezadržala polícia.

Mladý Juraj Krúpa sa podieľal aj na kampani bývalého primítora bratislavy Iva Nesrovnala. Mladík sa počas kampane postavil pred médiá a povedal: "Všetkých sme rozje**li, nech idú do pi*e." Ivo Nesrovnal sa vtedy ospravedlňoval aj na sociálnej sieti s tým, že mladému Krupovi povolili nervy. Pritom však použil argument, že spoločne so synovcom zakladateľa finančnej skupiny Arca Capital bojovali proti všetkým finančným skupinám, ale aj politickým stranám. Iba, že by nie..?