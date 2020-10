Maximálne šesť osôb! Taký je počet ľudí, ktorí sa budú môcť stretnúť na jednom mieste. Rozhodla o tom vláda, ktorá odklepla toto opatrenie. Do platnosti pritom vstupuje už dnes. Výnimku budú mať len tí, čo spolu žijú v jednej domácnosti. „Uvedomujeme si, že v tejto situácii je veľmi nevyhnutné obmedziť mobilitu a socializáciu ľudí na miestach, kde to nie je nevyhnutné,“ konštatoval ešte v nedeľu po rokovaní ústredného krízového štábu minister zdravotníctva Marek Krajčí (46).

Spoločné aktivity tak musia ísť na čas do zabudnutia. „Viac ako šesť ľudí sa nesmie zhromažďovať predovšetkým na verejnom priestranstve. Zakázané sú aj spoločenské podujatia,“ vysvetlil bývalý podpredseda Ústavného súdu Eduard Bárány. Pracujúci však môžu chodiť do zamestnania a žiaci do školy. „Pracovné povinnosti či bežná prevádzka napríklad v továrni by týmto opatrením nemali byť dotknuté,“ dodal s tým, že opatrenie by malo zaniknúť spolu s vypršaním lehoty na vyhlásenie núdzového stavu.

Takmer okamžite si však opatrenie našlo svojich odporcov. Kritici Matovičovi vyčítajú, že tak chce zabrániť ľuďom prejaviť nespokojnosť s jeho vládou. Politológ Grigorij Mesežnikov má však iný názor. „Matovičovej vláde možno vyčítať veľa vecí. No nikdy som nemal pocit, že by mala ambíciu zneužiť pandémiu na koncentrovanie moci či obmedzovanie slobôd. Vnímam to tak, že opatrenia majú za cieľ jednoducho zbrzdiť vírus,“ povedal.

Zhoduje sa s ním aj politológ Radoslav Štefančík. „Ak je krízový štáb presvedčený, že hromadné podujatia sú spúšťačom šírenia koronavírusu, tak za tým netreba vidieť Matoviča,“ povedal s dôvetkom, že aj toto rozhodnutie sa bude riešiť pred Ústavným súdom, keď problém okolo vírusu zanikne. „Vtedy však budú všetci generáli a najväčší vinník bude práve súčasný predseda vlády. Skutočne mu túto funkciu dnes nikto nemôže závidieť,“ uzavrel.

