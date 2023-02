V prípade poslanca OĽaNO Györgya Gyimesiho (42) sa dlhšie špekuluje o tom, že by sa mohol stať novým politickým lídrom Maďarov na Slovensku. Neoficiálnu predvolebnú ponuku mal dostať od zjednotenej maďarskej strany Aliancia-Szövetség. Gyimesi sa však zatiaľ k ponuke nechcel vyjadriť. Je reálny prestup Matovičovej pravej ruky do inej strany? „Pán Gyimesi nikam inam nepôjde. Nemá dôvod odchádzať,“ myslí si politológ Radoslav Štefančík. „Ak Matovič vymýšľa nejaké ,huncútstva', tak Gyimesi stojí verne vedľa neho,“ vysvetľoval ďalej.

„Gyimesi by mohol byť lídrom maďarskej strany, ale cez OĽaNO má väčšiu perspektívu dostať sa do parlamentu, ako na kandidátke práve zjednotenej maďarskej strany,“ konštatoval odborník. Súhlasí s tým aj jeho kolega Tomáš Koziak. „Aliancia je na hranici zvoliteľnosti. Oveľa väčšia istota je pre Gyimesiho OĽaNO. Je veľmi zadobre s lídrom hnutia a vedia dobre spolupracovať. Ak uvažujeme pragmaticky, pre Gyimesiho je pôsobenie v rámci OĽaNO istejší vstup do parlamentu,“ hovorí Koziak.

Juraja Šeligu (32) viacerí vnímali ako nádejného politika, aktuálne je však jeho budúcnosť otázna, ak zostane v strane Za ľudí. „V prípade pána Šeligu si neviem predstaviť, že by mohol v rámci politickej strany Za ľudí byť úspešný ďalej a pokračovať vo svojej politickej kariére. Strana Veroniky Remišovej dlhodobo nedosahuje také volebné preferencie, aby sa dostala do parlamentu,“ hovorí Koziak, ktorý si myslí, že by mal zakotviť v KDH. V súvislosti s politickou budúcnosťou Šeligu to diametrálne odlišne vidí jeho kolega Štefančík. „Šeliga urobil najviac pre Slovensko, keď zvolával protesty za Slušné Slovensko. Videl by som ho ideálne v nejakej mimovládnej organizácii, kde by sa vrátil k tejto činnosti,“ hovorí odborník.

Bývalá novinárka a konzervatívna politička Jana Žitňanská (48) tiež nie je nováčikom v politike. Aktuálne sú však jej šance dostať sa opäť do parlamentu na kandidátke strany Za ľudí veľmi malé. „Janu Žitňanskú považujem za veľmi slušnú a prospešnú političku. Robí veci, ktoré nie sú mediálne atraktívne – venuje sa pomoci zdravotne postihnutým ľuďom. Je však taký paradox v politike, lebo je už v tretej strane (KDH, NOVA a Za ľudí – pozn. red.),“ hovorí Štefančík. „Byť v štvrtej strane to už je lom, keď by si mal človek povedať, či náhodou nechce z tej politiky odísť a ísť robiť niekde do súkromnej sféry,“ myslí si politológ. „Ak niekde Žitňanská pôjde, tak to bude KDH. V rámci tejto strany by mohla fungovať ďalej aj vzhľadom na svoje hodnotové nastavenie,“ hovorí Koziak.

Bývalý novinár Gábor Grendel (42) vstúpil do politiky pred trinástimi rokmi. Do parlamentu sa dostal na kandidátke OĽaNO, formálne je však členom a predsedom hnutia NOVA, ktoré sa k Matovičovi pred voľbami pridružilo. „Je to šikovný politik, ale značne nevýrazný. Je to jeden z tých slušnejších politikov, ale kde skončí, to zrejme nevie ani Pánboh, lebo nevieme ešte, aké strany budú do parlamentu kandidovať,“ hovorí Štefančík. „Stále má väčšiu perspektívu, keby zostal v OĽaNO, i keď si ho viem predstaviť aj po boku Mikuláša Dzurindu,“ dodal Štefančík. „V OĽaNO by mohol pokračovať ďalej. Neviem, čo by sa muselo stať, aby hnutie kleslo pod hranicu zvoliteľnosti. Zároveň Grendel nepatril ani medzi výrazných kritikov Matoviča,“ dodal Koziak.