Kto iný okrem premiéra Igor Matoviča (47) by mohol stáť na čele boja s čoraz sa zhoršujúcou pandémiou koronavírusu? Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (52) či šéfky zdravotníckeho výboru Janky Bittó Cigánikovej (37) by sa „záchrancom" mohol stať Peter Škodný (54). Špičkový manažér, ktorý počas prvej vlny pandémie stál na čele permanentného krízového štábu a bol aj jedným z poradcov samotného predsedu vlády.

Situáciu okolo pandémie koronavírusu a jej samotné riešenie vládnymi predstaviteľmi ostro sleduje azda každý občan v krajine. Výnimkou nie je ani prezidentka Zuzana Čaputová (47), ktorá sa začiatkom decembra rozhodla rázne zakročiť. V relácii Braňo Závodský naživo v Rádiu Expres povedala: „Zdravotníctvo je na pokraji zrútenia. Myslím, že je naozaj čas nielen na zmenu prístupu, ale možno aj na to, aby pán premiér zvážil odovzdanie manažovania covidovej krízy inému členovi vlády."

Okamžite sa strhla verejná diskusia, kto by mohol žezlo po Matovičovi prevziať. Jeho vládni kolegovia z OĽaNO, pochopiteľne, tvrdili, že premiér je na riadenie procesov najvhodnejším človekom, iní politici na druhej strane pripustili, že by výmena manažéra celej situácii prospela. Pochopiteľne, ide o Richarda Sulíka a Janku Bittó Cigánikovú z koaličnej strany SaS. „Krízu by mal riadiť človek, ktorý je schopný spojiť lekárov, zdravotníkov, vedcov, ekonómov, rezorty a prezidentku. Skrátka všetkých pod jedno krídlo a zároveň musí mať dosť odvahy rozhodovať," povedala nám Cigániková a dodala, kto je podľa nej vhodným adeptom. „V preklade skúsený manažér. Pán Peter Škodný sa v tejto problematike orientuje prakticky od začiatku, má skúsenosti s riadením veľkého množstva ľudí a krízovým manažmentom," povedala s dôvetkom, že na čele boja s pandémiou by si prípadne vedela predstaviť aj iných kandidátov priamo z hnutia OĽaNO.

Peter Škodný bol počas prvej vlny pandémie predsedom permanentného krízového štábu a ide o skutočnú kapacitu. Slovenský Accenture viedol 27 rokov, odkiaľ odišiel do spoločnosti Telekom. Keď sme sa s ním skontaktovali, o žiadnej oficiálnej ponuke nemal vedomosť. „Podobne ako vy to registrujem iba z médií, takže v tejto chvíli to považujem za čisto hypotetickú otázku. Ak uvidím ponuku, potom na ňu môžem reagovať, no v tejto chvíli je to veľmi predčasné," povedal.

Peter Škodný Zdroj: Jakub Kotian

Hoci pôvodne zriadený permanentný krízový štáb už nefunguje a jeho úlohu v princípe nahradila pandemická komisia a ústredný krízový štáb (UKS), Škodný sa podľa všetkého z prvej línie boja s koronavírusom nikdy celkom nevytratil. „Pozývajú ma na rokovania ústredného krízového štábu, kde mám poradné slovo. Všetkých bývalých členov permanentného štábu pozývajú na rokovania UKS,"poznamenal.

Pri otázke, k čomu by malo Slovensko v boji s pandémiou pristúpiť čo najskôr, mal Škodný hneď jasno. „To, čo v tejto chvíli rezonuje, je výrazné zníženie mobility obyvateľstva. A to je vec, ktorú by asi urobil ktokoľvek, kto by tam bol," uviedol. Samotnú vakcináciu by však ponechal na individuálnom uvážení každého občana. „Keďže sme demokratická krajina, vakcinácia by mala byť určite dobrovoľná. Musí tam byť nejaká pozitívna motivácia," uzavrel.