Zvyšovanie cien energií okrem domácností pociťujú aj naše podniky. A práve tie, ktoré sú súčasťou Klubu 500, upozorňujú, že ich to môže zraziť na kolená. Hrozí im zdražovanie, rast nezamestnanosti či dokonca úplné zatváranie dotknutých firiem. „Problém je v tom, že mnohé podniky majú dlhodobo uzavreté zmluvy na predaj svojich výrobkov. A keď dôjde k dramatickému medziročnému vzrastu napríklad ceny plynu, potom sa elektroenergeticky náročné podniky, v ktorých cena energií tvorí významnú časť kalkulácie ceny výrobku, logicky ocitnú v problémoch," vysvetľuje riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Dodáva, že mnohé európske krajiny si to uvedomujú, a preto schválili kompenzačné schémy pre podniky aj bežných ľudí.

O tom, že Klub 500 zastáva názor, že „štát má možnosti, ako kompenzovať dramatický nárast cien energie a plynu," ešte koncom minulého roka hovoril aj jeho predseda Vladimír Soták. Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz tvrdí, že politici môžu pomôcť s príjmami z emisných povoleniek, ktorými podniky platia za vypustené emisie. „Pravidlá sú už niekoľko rokov nastavené. Vláda môže použiť 25 % z výnosov z dražieb povoleniek na kompenzácie, ale nerobí tak. Súčasné kompenzácie sú mnohonásobne nižšie," konštatuje.

Podľa odborníka by sa slovenská vláda mohla inšpirovať aj pohľadom do zahraničia. „Nemecko v roku 2020 využilo 17 % z príjmov, Francúzsko aj Belgicko požiadali o výnimku a použili viac ako 30 % z príjmov z dražieb povoleniek. Slovensko 4 %... Česko plánuje uvoľniť 50 mil. eur, slovenské kompenzácie dosiahli v roku 2020 4 mil. eur," uvádza Ďurana.

Problém však okrem zvyšovania cien nastáva aj pri politikoch. Večne rozhádaný minister financií Igor Matovič (48) a minister hospodárstva Richard Sulík (54) sa pri téme kompenzácií vysokých cien energií nezhodujú. Zatiaľ čo šéf finančného rezortu očakáva od ministra hospodárstva návrh na kompenzácie vrátane finančného krytia, Sulík pred týždňom zdôraznil, že peniaze sú na ministerstve financií a pokiaľ sa našli na očkovaciu lotériu, mali by sa nájsť aj na podporu podnikov.

Rezort hospodárstva tvrdí, že pre podniky spravil všetko, čo mohol. „Vďaka prolongácii podpory pre vybrané obnoviteľné zdroje energie (OZE) v tomto roku všetci spotrebitelia ušetria v koncových cenách celkovo 60 miliónov eur. Rovnako bude súčasťou pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS) aj 40 miliónov eur, ktoré sme na jej zníženie presunuli z kapitoly ministerstva. Ministerstvo hospodárstva tiež víta informáciu o rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví znížiť distribučné poplatky,“ informuje hovorkyňa ministerstva Katarína Matejková. Ďalšie kroky podľa nej budú závisieť od výsledkov rokovaní s Matovičovým rezortom. Ten na naše otázky do uzávierky neodpovedal. Zvyšujúcim sa cenám energií sa koalícia venovala aj na pondelkovej koaličnej rade, no do uzávierky nezverejnili detaily rokovaní.

Situáciu napokon môže pomôcť vyriešiť aj samotná Európska únia. Tá totiž schválila jadro a plyn ako alternatívne zdroje energií, čo v konečnom dôsledku môže znížiť ich cenu. Napokon, aj keď Európska únia návrh zverejnila, spôsobilo to mierne zníženie cien.