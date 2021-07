Kto čakal, že toto leto bude na slovenskej politickej scéne tzv. "uhorka", čiže uhorková sezóna, kedy sa nič nedeje, je na omyle. Na to, aby sme s pomerne veľkým úžasom pozorovali, čo sa to u nás deje, nám stačí pozrieť si sociálne siete, kde je dokonale zmapovaná každá udalosť, ktorá na to, že je leto, vôbec nehľadí. Svedčia o tom napríklad pokračujúce protivládne protesty. Ich organizátori už pravidelen využívajú, či niekedy aj zneužívajú dátumy týkajúce sa našej minulosti. Možné oslavy sa tak menia na obrovské zhromaždenia, na ktorých sa protestuje svorne, hromadne a ideálne aj bez ochranných rúšok proti vláde, Covidu, opatreniam, prezidentke, špeciálne proti Igorovi Matovičovi či očkovaniu.

Napriek letným prázdninám bude už o štyri dni zasadať aj parlament, do toho sa z času na čas pripomenie s dôležitou, no pre spoločnosť stále kontroverznou tematikou prezidentka Zuzana Čaputová, no a špeciálne miesto patrí viacerým členom opozície, ktorí už pravidelne počas leta obiehajú krajinu a fotia sa so svojimi priaznivcami v regiónoch. Experti na túto činnosť sú prevažne v Smere-SD, aj keď musíme uznať, že dobrým ťahom na nepresvedčeného voliča je aj fotka expremiéra Petra Pellegriniho z Hlasu-SD pri vatre počas osláv Zvrchovanosti Slovenska. Tento záber nájdete v našej galérii, späť ale k smerákom.

Tí v súčasnosti v Bratislave oragnizujú jednu tlačovú konferenciu za druhou a tak im zaiste dobre padol výlet na východné Slovensko. Potvrdil to na svojom profile aj podpredseda strany Ladislav Kamenický. "Včera som s mojimi kolegami zažil úžasné stretnutie s ľuďmi z Prešovského kraja, ktoré organizovala okresná organizácia SMER-SD vo Svidníku, ktorej sa chcem poďakovať za perfektnú organizáciu celej akcie. Načerpal som množstvo pozitívnej energie, vypočul si problémy ľudí a presvedčil sa, že tejto vláde už nikto neverí," napísal na facebooku. Ako sa však na priložených fotografiách ukázalo, stretnutie sa zo serióznej diskusie po čase zvrtlo a v miestnosti sa strhla poriadna "žúrka", na ktorej opoziční politici predviedli, akí sú z nich tanečníci. TO MUSÍTE VIDIEŤ! STAČÍ, AK SI POZRIETE NAŠU GALÉRIU.