Záborská bola dnes vymenovaná za splnomocnenkyňu vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Predseda parlamentu Boris Kollár toto rozhodnutie prijal s potešením: „Nikto lepší na tomto poste ako ona nemôže byť.“ To si ale určite nemyslí Ďuriš Nicholsonová, ktorá rozhodnutie vlády považuje za veľmi zlé a v statuse s názvom "Toto si myslím o Záborskej zvolení" napísala: „Je to jedno z najsmutnejších víťazstiev súčasnej vlády, plnej pätolízačov katolíckej cirkvi. Smutné víťazstvo smutného premiéra Hegera.“

Nová splnomocnenkyňa je známa svojimi striktným konzervatívnym postojom a snahou o sprísnenie interrupcií. Začiatkom roka dokonca navrhla zaradiť kňazov medzi zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach a rozšíriť zdravotnú starostlivosť o poskytovanie duchovnej služby. Neskôr od toho ustúpila.

Ďuriš Nicholsonová si na to ale pravdepodobne pamätá a vláde položila niekoľko otázok: „Nenájde sa v tej vláde niekto, kto by presadil post splnomocnenca pre ochranu Slovenska pred silnejúcou katolíckou cirkvou? Alebo rovno splnomocnenca pre odluku cirkvi od štátu?“ No najtvrdšiu otázku si europoslankyňa nechala na záver svojho príspevku na sociálnej sieti.