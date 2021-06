Nová móda na Slovensku? Nie tak dávno sa anonym vyhrážal šéfke štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzane Baťovej a začiatkom roka sa scéna ako z akčného filmu odohrala aj priamo v parlamente. Keď sa do budovy pokúsil vniknúť muž so sekerou. Najnovšie si mimoriadne nepríjemnou skúsenosťou prechádza poslankyňa Národnej rady Anna Záborská.

"To, že je niekto z výsledkov volieb frustrovaný, je v poriadku. To, že vyjadrí nahlas svoj nesúhlasný postoj, je tiež v poriadku. Nesúhlasiť však nemá znamenať nenávidieť. Znižovať sa k vyhrážkam považujem za úbohé a smutné. Žiaľ, aj takto funguje verejný život a politika na Slovensku," napísala poslankyňa na sociálnej sieti.

Český bezpečnostný expert Andor Šándor by však podľa vlastných slov vyhrážky podobného typu nepodceňoval. "Ja by som to nepodcenil, nikdy totiž neviete, kto sa za podobným anonymom skrýva. Na mieste poslankyne by som určite požiadal ministra vnútra o ochranu, ktorú ako ústavný činiteľ nepochybne dostane," uviedol.