Matovič v statuse na sociálnej sieti uviedol, že stále ráta s tým, že do leta by sme mali vedieť zaočkovať 70% dospelej populácie. Napriek aktuálne nedostačujúcim počtom vakcín sa spolieha na tú najnovšiu.

"Do pár týždňov by sme mali mať k dispozícii aj ďalšiu vakcínu, Johnson & Johnson, do ktorej sa vkladajú nádeje. Má dobrú účinnosť, stačí jedna dávka a skladovať sa dá v obyčajnej chladničke," uviedol Matovič. Podľa neho je vôbec zázrak, že do roka od vypuknutia pandémie, sa už vôbec vieme zaočkovať.

"Solidarita s krajinou, ktorá ju aktuálne potrebuje, sa viackrát počas pandémie v EÚ ukázala ako životne dôležitá. Už mnoho krajín ju využilo. My o jej podobe s partnermi diskutujeme, ale zachovávame dôvernosť. Vážime si každú pomoc, pretože v tejto situácii toto nie sú pre nikoho doma ľahké rozhodnutia," objasnil.

Dohodu o jednotnom certifikáte po očkovaní pre celú EÚ však ešte neurobili. Krajiny si vraj zatiaľ vyrábajú vlastné. "Mrzí ma, že sme dohodu ani dnes nenašli a pokračovať budeme opäť v marci. Znamená to, že krajiny si budú vytvárať svoje vlastné certifikáty a potom sa spoločné riešenie bude hľadať oveľa ťažšie," dodal.

Matovičov status však tentokrát zožal medzi ľudmi nevídaný úspech. V komentároch dostal namiesto zvyčajnej kritiky množstvo pochvál. Jeho status bol podľa väčšiny konečne hodný premiéra - vecný, jasne a zrozumiteľne napísaný, bez rôznych osobných útokov alebo emocií.