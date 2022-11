Slovakbro bol obžalovaný zo šírenia extrémistických materiálov, účasti na terorizme, popierania holokaustu a zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Po zadržaní sa k činom nevyjadroval, no postupne sa rozhovoril, k skutkom sa priznal a svoje činy oľutoval. Hrozil mu trest na 7 až 15 rokov nepodmienečne. Trest sa ale v prípade priznania dá dohodou znížiť o jednu tretinu.

Po tom, ako sa začal Slovakbro kajať, sa s prokurátorom dohodol na vine a treste, ktorú dnes odsúhlasil ŠTS. Krajčíkov vzor dostal 6 rokov nepodmienečne. Celé pojednávanie sa nieslo v znamení prísnych bezpečnostných opatrení. „Nevylúčenie verejnosti by mohlo mať vplyv na prepustenie obvineného, na osobný a profesijný život obvineného po jeho prepustení na slobodu. Ak by boli zverejnené jeho fotografie, tak by mohol čeliť nebezpečenstvu zo strany rôznych radikálov v online prostredí,“ skonštatoval podľa pravda.sk súd.

Pravicového radikála s prezývkou Slovakbro zadržali v máji v Českej republike. Na jeho dolapení sa podľa icjk.sk podieľala okrem slovenských vyšetrovateľov aj česká polícia, slovenské vojenské spravodajstvo, Europol, Eurojust a dokonca aj FBI. Podľa Europolu bol Slovakbro známa osoba v medzinárodnom kyberpriestore, ktorá bola „napojená na skupiny a jednotlivcov šíriacich neonacistickú, krajne pravicovú a nadradenú bielu extrémistickú propagandu a bol súčasťou takzvaného extrémistického hnutia Siege“.