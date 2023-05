Vzdušný priestor Slovenska by mohla chrániť aj ďalšia krajina: Čoskoro má dôjsť k DOHODE! ×

Do ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky by sa už čoskoro malo pripojiť Maďarsko. Ministerstvo obrany (MO) SR očakáva podpis dohody v najbližších týždňoch. Spolupráca krajín v oblasti ochrany vzdušného priestoru SR bude aj predmetom júnového stretnutia ministrov obrany krajín V4. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kakaščíková.