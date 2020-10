Medzi podpísanými prokurátormi sú tie najznámejšie mená bojujúce proti korupcii. Napríklad Ján Šanta, ktorý dozoruje prípad zmeniek, v ktorom bol už Kočner odsúdený na 19 rokov. Rozsudok ale nie je právoplatný aj preto, že sa Šanta odvolal a pre Kočnera požaduje vyšší trest!

„Vyzývame špeciálneho prokurátora Dušana K. na okamžité odstúpenie z funkcie špeciálneho prokurátora z dôvodu spreneverenia sa funkcii a poslaniu prokurátora, ako aj vedúceho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR,“uvádza sa vo výzve, ktorú v piatok podpísalo 20 prokurátorov. Na ÚŠP je činných 29 prokurátorov a špeciálny prokurátor.

Prokurátor Ján Šanta počas pojednávania v kauze falšovania televíznych zmeniek na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Zdroj: TASR

„Je absolútne nevyhnutné zaujať takéto jednoznačné stanovisko, pretože nie je postačujúce len pozastavenie funkcie špeciálnemu prokurátorovi,“ povedal pre TARS Šanta. Treba si vraj uvedomiť, že takto by naďalej Kováčik poberal 30-percentný plat, hoci by bol napríklad vo väzbe. Šanta povedal aj tvrdé slová tak, ako ho poznáme: „Takže, ak budem hovoriť ja za seba, ale aj za ostatných kolegov, my, samozrejme kategoricky žiadame, aby sa vzdal funkcie prokurátora, čo mal urobiť už včera, teda aby som bol presný, najneskôr včera.“ Podľa Šantu Kováčikove konanie absolútne presiahlo všetky medze etického a profesijného správania sa prokurátora.