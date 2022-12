Občiansko-demokratická platforma OĽaNO opätovne vystrkuje rožky. Najnovšie sa ich kritika smerom k Igorovi Matovičovi týka hlasovania o štátnom rozpočte. „Obce a mestá budú aj v budúcom roku bojovať s energetickou krízou. Zvyšovanie daňového bonusu na úkor samospráv vážne ohrozuje ich fungovanie. Aj preto budeme trvať na tom, aby výpadok kompenzovalo Ministerstvo financií SR," uvádza platforma. „Poslanci občiansko-demokratickej platformy sa zároveň obracajú na vládu, aby štátny rozpočet doplnila o výdavkové limity, prípadne zabezpečila takú dohodu s Európskou komisiou, ktorá neohrozí čerpanie financií z Plánu obnovy."

Či by prípadné nenaplnenia požiadaviek mohlo viesť k odchodu členov platformy z poslaneckého klubu OĽaNO, nie je úplne jasné, no zrejme ani úplne vylúčené. „Ťažko predpovedať, čo naša platforma urobí, no verím, že výdavkové limity, ako aj požiadavka, čo sa týka samospráv, budú naplnené," konštatuje poslanec Tomáš Šudík. „Čo sa týka odchodu z nášho poslaneckého klubu, tak pokiaľ viem, k dnešnému dňu z neho nikto neodchádza, no neviem, čo prinesie budúcnosť," doplnil.

Kristián Čekovský

V kuloároch sa objavovali aj informácie, podľa ktorých by mala platforma tlačiť aj na výmenu na poste lídra hnutia OĽaNO, pričom Matoviča by mohol v ideálnom prípade nahradiť premiér Eduard Heger. K tejto otázke sa napokon pre denník Plus JEDEN DEŇ vyjadril poslanec Kristián Čekovský. Jeho reakciu nájdete v galérii.

Politológ Radoslav Štefančík považuje scenár s výmenou lídra OĽaNO za nereálny: „OĽaNO je vo vlastníctve Matoviča a títo poslanci, keď sa rozhodli kandidovať za OĽaNO do parlamentu, dobre vedeli, že pre mnohých ide o jednorazový kontrakt s Matovičom."

