Danko je známy svojimi kresťanskými hodnotami a možno aj preto mu neuniklo dnešné vyjadrenie Kollára. Ten prezradil, že jeho stretnutie s pápežom Františkom absolvuje aj desať jeho detí: „Deti už tri dni nespávajú. Samozrejme, je to veľká radosť.“ Multiotecko určite netušil, ako rázne sa do neho kvôli tomuto vyjadreniu pustí jeho predchodca na poste šéfa parlamentu.

„Milí priatelia, Kollár sa musel zblázniť. To, že sa prezidentka Zuzana Čaputová a jej členovia rodiny stretnú s pápežom je prirodzené a normálne. To, čo ide urobiť Boris Kollár, je šialené,“ začal Danko svoj monológ na sociálnej sieti. Podľa šéfa SNS je šialené to, že Kollár má 11 detí s 10 ženami: „Je to ale jeho vec. Čo však nie je jeho vec, že ide urobiť to, že ako predseda parlamentu ide predstaviť pápežovi 10 detí.“ Danko prízvukuje, že nechce útočiť do detí Kollára, ani do jeho rodiny. No on by si vraj nikdy nedovolil zneužívať takto štátnu funkciu. „Bol som dvakrát so Svätým Otcom,“ pripomenul Danko.