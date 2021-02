Andrej Danko opäť poriadne prekvapuje verejnosť. Do éteru vypustil video, v ktorom informuje o dôležitej novinke týkajúcej sa vakcíny Sputnik V.

Predseda SNS svoje video zverejnil na sociálnej sieti.

„Milí priatelia, štyri týždne dozadu sme Matoviča vyzývali na dodávku Sputnika V,” začína v úvode svojho príhovoru fanúšikom. „Začal oficiálne rokovať a budúci týždeň by malo ísť lietadlo pre Sputnik V. Hovorím to s plnou zodpovednosťou,“ pokračuje.

Danko opäť vyzýva premiéra Matoviča

„Vyzývam predsedu vlády, že ak letí lietadlo do Moskvy, mal by priniesť Slovákom aj liek. Rusi používajú triazavirin. Na Slovensku poznáme ivermektín a ja verím, že si naštuduje niečo aj o tomto lieku minister zdravotníctva a Igor Matovič," dodáva.

„Bola by to veľká škoda, ak by lietadlo prišlo poloprázdne. Ale obrovský úspech, že Igor Matovič poslúchol a Sputnik V objednal," uviedol na záver svojho videa.

Andrej Danko však vo videu neprezradil, odkiaľ má túto zásadnú informáciu. Igor Matovič dnes hosťoval v diskusnej relácii V politike na TA3 a informácu o dovoze vakcíny Sputnik V nepotvrdil. Či Danko tvrdil pravdu, sa dozvieme pravdepodobne až v najbližších dňoch.

Igor Matovič Zdroj: TASR