Jedným z projektov, ktorým sa moderátorka Adela Vinczeová (42) dlhodobo venuje, je jej relácia Trochu inak. Jedným z jej nedávnych hostí bol Juraj Loj, ktorý sa počas pandémie koronavírusu predviedol verejnosti ako zdatný maliar. Niekoľko záberov jeho diel mali možnosť vidieť aj diváci šou. Všetci spozorneli pri obraze, na ktorom je polonahá žena dojčiaca svoje dieťa.

„Toto nebudem hovoriť, kto je,“ povedal Loj v relácii, čo okamžite vzbudilo záujem moderátorky a divákov. „Lebo to evidentne nie je Zuzka,“ odvetila Vinczeová. „Nie je to Zuzka, ale to keby som povedal...“ odvetil opäť záhadne Loj v relácii z novembra 2021. Trvalo celý rok, kým sa napokon verejnosť dozvedela, o koho ide. Fešnému hercovi nebol predlohou nikto iný, ako už spomínaná poslankyňa a bývalá tenistka Romana Tabák.

Tá exkluzívne denníku Plus JEDEN DEŇ priznala, že ona sama herca o maľbu poprosila. Chcela ho podporiť v časoch, keď pandémia priškrtila umelecké podujatia na Slovensku na minimum: „Videla som na internete, že maľuje a počas pandémie nemal prácu. Tak som sa ozvala, dala sa namaľovať a tým som ho aj podporila,” povedala nám.

Svoje nadšenie z hotovej práce neskrýva dodnes. „Jeho obrazy sú nádherné, namaľoval ich podľa fotografie. Na nej som zachytená, ako dojčím môjho syna. Nádherný moment,“ dodala s dôvetkom, že umelca sa rozhodla podporiť najmä preto, že kultúra v posledných mesiacoch trpela. „Týmto mu chcem veľmi pekne poďakovať,“ dodala Tabák.

Ako sme sa ďalej dozvedeli, Loj sa s poslankyňou pred namaľovaním obrazu nepoznal. Tabák však zdôraznila, že išlo len o fotku, ktorá je veľmi decentná. „Nahá by som sa určite namaľovať nedala,” hovorí extenistka, ktorá záverečné slová venovala samotnému hercovi: „Podľa mňa by sa uživil aj ako maliar.“