Koalícia momentálne rieši dve krízy - tú okolo koronavírusu aj dovozu ruskej vakcíny Sputnik V, ktorá spôsobila búrku vo vládnej štvorke. Po tom, čo si názory vymieňali premiér Igor Matovič a minister hospodárstva Richard Sulík, objavili sa správy, že šéf SaS sa mal stretnúť s lídrom opozičnej strany Hlas- SD Petrom Pellegrinim.





Erik Tomáš, ktorý je členom mimoparlamentnej strany, však odmieta, že by sa jeho stranícky šéf stretol s členom koalície. „Pellegrini sa so Sulíkom nestretol. Vôbec sa nestretávame s pánom Sulíkom,“ povedal v RTVS. Takéto informácie nemá potvrdené ani šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Ten však avizoval, že chce hovoriť s poslancom Jánom Krošlákom. Na sociálnej sieti napísal tento týždeň o výhradách voči premiérovi. „Môžeme premiérovi vyčítať hocičo, ale pre mňa sú podstatné výsledky – práca, vakcíny a vyviesť Slovensko z tejto pandémie,“ podotkol Šipoš.



Ako sa bude situácia v koalícii vyvíjať, je nateraz otázne. V stredu sa majú stretnúť poslanci hnutia Sme rodina, aby rokovali o ďalšom postupe. "My urobíme to, čo bude najlepšie pre ľudí, nebudem sa prikláňať na stranu SaS alebo Za ľudí," povedal v TA3 predseda hnutia Boris Kollár. Zároveň sa domnieva, že výmena premiéra by nič nevyriešila, keďže aj naďalej by bol predsedom najsilnejšieho hnutia v parlamente.