Liberálna SaS už čoskoro predstaví svoj volebný program, no spolu s ním ju čaká aj nová voľba predsedu strany. Denník Plus JEDEN DEŇ preto medzi saskármi zisťoval, či má doterajší líder a zakladateľ Richard Sulík (55) na domácej pôde konkurenciu. Odpovede poriadne prekvapili!

Opozičná strana SaS predstaví 22. apríla na kongrese v Jasnej volebný program, ako aj zostavu kandidátnej listiny. Informoval hovorca Ondrej Šprlák. Na kongrese sa bude voliť aj predseda strany a členovia orgánov SaS. Súčasný šéf strany Richard Sulík sa bude opäť uchádzať o post predsedu na ďalšie štyri roky.

Sulík opakovane hovorí, že ponuku byť lídrom kandidátky SaS dostal exminister zahraničných vecí Ivan Korčok. Ak by považoval za vhodné byť aj predsedom strany, Sulík by s tým problém nemal. Sulíka zvolili za predsedu strany opätovne v roku 2019, tento rok mu mandát vyprší. Ešte v decembri minulého roka pripustil, že do budúcna by sa mali v strane zamýšľať nad jeho nástupcom. Bude však Sulíkovi v blížiacej sa voľbe niekto konkurovať a mali by o nového šefa v strane záujem?

ODPOVEDE SASKÁROV NÁJDETE V GALÉRII

